04.07.2018, 12:19

Эстонии в честь столетия хотят подарить 100 тонн компоста. Вы тоже можете внести свою лепту!

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rus.delfi.ee
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Эстонии в честь столетия хотят подарить 100 тонн компоста. Вы тоже можете внести свою лепту!
Foto: Kompostiljon

Начинание "Компостиллион" соберает 100 тонн плодородного компоста для сохранения эстонской природы. Этот компост будет подарком в честь ЭР100.

”Эстонская земля была для нас источником жизни на протяжении веков. Мы ее копали, возделывали, удобряли и оберегали. После дождя свежая земля имеет запах родины. Из земли мы получаем нашу пищу и силу. Земля имеет доказанный антистрессовый эффект. Что же может быть лучшим подарком, чем счастливые люди и 100 тонн чистой эстонской земли в придачу?" — пишут организаторы акции.

"Призываем всех эстоноземельцев компостировать чистую эстонскую землю из биологических и садоводческих продуктов и символически подарить ее Эстонии", — говорит один из организаторов акции Анни Рыйе.

Она объясняет, что один компостный ящик обычных размеров может создать около тонны плодородной компостной почвы. Поэтому для получения ста тонн к проекту должны присоединиться как минимум 100 человек.

Внести свою лепту в подарок стране можно на сайте www.kompostiljon.ee.

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