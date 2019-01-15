Эстонии угрожает штраф под 100 млн евро, но Закон об отходах все еще пылится в Рийгикогу

Ранее Эстонии уже пришлось заплатить сахарный штраф в размере 45,7 млн евро, из которых 34,3 млн пришлось уплатить напрямую в бюджет ЕС, а 11,4 млн Эстония могла оставить себе на покрытие расходов.

Вице-председатель комиссии по окружающей среде Рийгикогу Калле Паллинг сообщил, что в случае несоблюдения требований к обороту бытовых отходов, штраф будет в два раза больше сахарного, дотягивая до 100 млн евро.

Закон об отходах находится в производстве в Рийгикогу вот уже 16 месяцев. Паллинг отмечает, что в течение почти что года не произошло никакого реального продвижения. А тем временем 2020 год становится все ближе. Сейчас в Эстонии находится в обороте 32% бытовых отходов, а через год должна быть достигнута отметка в 50%.

В связи с длительным производственным процессом и несговорчивостью сторон, стоит ожидать, что закон получится довольно скудный и вряд ли поможет достигнуть необходимого объема оборота отходов. Сейчас идут разговоры о том, что производство закона удастся завершить до выборов.

Председатель комиссии по окружающей среде Райнер Вакра объяснил, что производство растянулось, так как министерство при составлении законопроекта недостаточно привлекло заинтересованные группы.