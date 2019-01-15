15.01.2019, 19:45

Эстонии угрожает штраф под 100 млн евро, но Закон об отходах все еще пылится в Рийгикогу

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Анетте Парксепп
Анетте Парксепп
EST 13
Paikre jäätmejaam
Paikre jäätmejaamFoto: Ago Tammik

Согласно европейским предписаниям, Эстония должна к 2020 году взять в оборот 50% бытовых отходов. Если это не произойдет, страну ждет штраф, достигающий 100 млн евро, пишет Eesti Päevaleht.

Ранее Эстонии уже пришлось заплатить сахарный штраф в размере 45,7 млн евро, из которых 34,3 млн пришлось уплатить напрямую в бюджет ЕС, а 11,4 млн Эстония могла оставить себе на покрытие расходов.

Вице-председатель комиссии по окружающей среде Рийгикогу Калле Паллинг сообщил, что в случае несоблюдения требований к обороту бытовых отходов, штраф будет в два раза больше сахарного, дотягивая до 100 млн евро.

Закон об отходах находится в производстве в Рийгикогу вот уже 16 месяцев. Паллинг отмечает, что в течение почти что года не произошло никакого реального продвижения. А тем временем 2020 год становится все ближе. Сейчас в Эстонии находится в обороте 32% бытовых отходов, а через год должна быть достигнута отметка в 50%.

В связи с длительным производственным процессом и несговорчивостью сторон, стоит ожидать, что закон получится довольно скудный и вряд ли поможет достигнуть необходимого объема оборота отходов. Сейчас идут разговоры о том, что производство закона удастся завершить до выборов.

Председатель комиссии по окружающей среде Райнер Вакра объяснил, что производство растянулось, так как министерство при составлении законопроекта недостаточно привлекло заинтересованные группы.

Все же остается не ясно, поможет ли закон добиться поставленной ЕС цели. По сравнению с 2015 годом бытовые отходы в Эстонии все меньше берутся в оборот, и все больше происходит из наслоение, что является самым губительным методом обращения с отходами для окружающей среды.

Сейчас производители берут в оборот лишь половину выпущенных на рынок упаковок, так как это соответствует целям переработки. Однако Министерство окружающей среды считает, что производители должны уже сейчас перерабатывать или устранять всю упаковку, которую они выпускают на рынок.

Министерство также желает, чтобы стоимость наслаивания отходов на свалке поднялась с 30 до 60 евро, и была выше, чем стоимость оборота или сжигания отходов. Против этого выступают местные самоуправления, утверждающие, что это повысит стоимость обращения с отходами для потребителей.

Калле Паллинг подчеркнул, что ситуация не сможет в значительной мере улучшиться, пока местные самоуправления будут организовывать закупки по вывозу отходов лишь основываясь на самой низкой цене.

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