Estonian Cell: утечка из трубы в Кунда оказалась меньше чем думали

Утечка сточных вод предприятия Estonian Cell в заливе Кунда была обнаружена благодаря внимательности простых людей, передает rus.err.ee.

Инспекция окружающей среды подтвердила, что обнаружена утечка в трубе, по которой в залив сбрасывались воды. На предприятии признают факт утечки, при этом отмечают, что очищенные сточные воды безопасны для здоровья и окружающей среды.

По словам члена правления Estonian Cell Сийри Лахе, информация об утечке в трубе глубоководного выпуска стала для предприятия неожиданностью. Сегодняшняя проверка водолазами показала, что утечка меньше чем опасались. Поступающие в море очищенные сточные воды безопасны для здоровья и окружающей среды, а их качество соответствует нормам комплексного экологического разрешения, значится в пресс-релизе.

Сегодня, 22 декабря, водолазы проверили состояние трубы глубоководного выпуска Estonian Cell. ”Водолазы обнаружили примерно в одном километре от берега две маленькие трещины и в одном месте сдвиг соединения. Утечка меньше чем мы опасались, большая часть воды, по первоначальной оценке, всё-таки идёт через предназначенное выпускное отверстие, которое находится на расстоянии 2,4 километра от берега”, пояснила Лахе.

По первоначальной оценке, повреждения трубы возникли из-за погодных условий. Труба должна была прослужить минимум 50 лет. Детальный отчёт о результатах исследования будет готов на следующей неделе к 28 декабря, после чего на основании глубокого анализа предприятие составит план по устранению утечки.

Лахе ещё раз подтвердила, что очищенные сточные воды, попадающие в море, безопасны для здоровья и окружающей среды, и их качество отвечает нормам комплексного экологического разрешения. ”У нас есть обязанность ежедневно брать пробы очищенных сточных вод для определения качества, и мы это делаем 12 лет подряд каждый день. Все показатели соответствуют строгим нормам окружающей среды, установленным предприятием”, сказала Лахе.

Касательно мониторинга, Лахе пояснила, что после запуска предприятия мониторинг воды проводился каждый год вплоть до береговой линии. Поскольку изменений в морской флоре и фауне не было замечено, то Департамент окружающей среды продлил предусмотренный комплексным экологическим разрешением интервал между мониторингами с 3 до 5 лет.

Находящийся в Кунда завод Estonian Cell по производству древесной массы из осины был основан в 2006 году. Предприятие производит высококачественную химико-термо-механическую древесную массу из осины, 100% которой идёт на экспорт в различные страны Европы и Азии. Всеобъемлющие принципы ответственного отношения и заботы об окружающей среде интегрированы во все процессы Estonain Cell с момента постройки завода и являются одним из факторов успеха. Такой подход означает не только лишь заботу о природных ресурсах, но и включает в себя честный и открытый диалог с работниками, клиентами, поставщиками и другими заинтересованными сторонами. Предприятие полностью внедрило системы экологического управления и управления качеством, сертифицированных согласно ISO 9001 и ISO 14001. Единоличный собственник предприятия — ведущий австрийский завод по производству бумаги Heinzel Holding GmbH.