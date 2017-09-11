Эстонец во Флориде: ураган настолько мощный, что гуляет от побережья к побережью

Работающий во Флоридском университете в Форт-Лодердейл Пеэтер Лаас сказал Delfi, что большинство студентов перед приходом урагана покинули город и что, кроме него, в общежитии осталось всего два человека.

”В течение рабочей недели люди становились все более обеспокоенными. Иностранные студенты испугались шторма и решили уехать”, — поведал он.

"Сейчас траектория шторма сместилась в сторону западного побережья, так что, скорее всего, мы избежим худшего. Несмотря на это, людям рекомендуется оставаться дома, поскольку шторм настолько мощный, что ураганные ветра могут добраться и до нас”, — отметил он и добавил, что в Майами ветер намного сильнее и идут дожди. ”Плохо то, что, поскольку предполагалось, что шторм пойдет по восточному побережью, многие бежали на западное, думая, что будут там в безопасности”.

Сам он, как и многие старожилы, относится к происходящему спокойно. ”Старшие коллеги, которые пережили его (ураган пятой категории ”Эндрю” в 1992 году — прим. ред.), показывали скорее спокойствие и говорили, что, если ты не живешь в картонном доме, то и смысла бежать нет. Они скорее переживали за перебои с электричеством и за то, чтобы люди запаслись едой и водой”, — рассказал Лаас.