Эстонец в Вашингтоне: на улицах собираются протестующие, блюстители порядка наготове ФОТО

Foto: Delfi lugeja

Эстонец прислал в редакцию Delfi фотографии из Вашингтона, где улицы для больших скоплений народа снабжены уличными туалетами. Вдобавок собираются различные протестующие и, разумеется, на каждом углу готовы блюстители порядка.