Эстонец в Вашингтоне: на улицах собираются протестующие, блюстители порядка наготовеФОТО (6)
Эстонец прислал в редакцию Delfi фотографии из Вашингтона, где улицы для больших скоплений народа снабжены уличными туалетами. Вдобавок собираются различные протестующие и, разумеется, на каждом углу готовы блюстители порядка.
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