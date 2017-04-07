Эстонец в Стокгольме: люди бежали и плакали, повсюду — вой сирен

Находившийся в Стокгольме в ста метрах от места, где грузовой автомобиль въехал в толпу людей, эстонец рассказал, что саму машину он не видел, но слышал грохот и видел бегущих в панике людей.

Он сказал, что ждал на остановке возле концертного дома в центре Стокгольма автобус и услышал сильный грохот. Люди стали кричать и убегать, некоторые плакали. ”Было несколько заходов бегущих”.



”У меня жена побежала в аптеку, там закрыли двери. Некоторые люди плачут”. Мужчина отметил, что сам автомобиль он не видел, но слышал. Повсюду слышится вой сирен.