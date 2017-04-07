Эстонец в 500 метрах от места происшествия: в аэропорт, наверное, можно попасть только на такси

"Мы на расстоянии примерно полукилометра от места происшествия", — говорит находящийся в Стокгольме на конференции руководитель Британско-эстонской торговой палаты Кевин Таммеару.

"Очень много сирен было слышно, скорые помощи, вся спасательная служба. Стало казаться, что происходит что-то странное", — описывает Таммеару, как они начали понимать, что что-то не сходится. То, что случилось, Таммеару услышал уже по местным каналам в новостях.

Выходить из помещений Таммеару не рвется, потому что слышал слухи о стрельбе. "По сути, мы посреди этих двух вещей", — говорит Таммеару.

Сегодня вечером в 10 часов мужчина должен был вылететь обратно в Эстонию из аэропорта Арланда, но общественный транспорт сейчас не ходит. "Один человек попытался начать двигаться отсюда на самолет, но застрял на Центральном вокзале", — говорит Таммеару. "Есть надежда успеть на этот самолет на такси", — предполагает Таммеару.