Эстонцы в Барселоне: гудят сирены, центр города парализован

В четверг, 17 августа, вечером в центре Барселоны произошел теракт: фургон въехал в толпу. По меньшей мере 13 человек погибли и более 100 получили травмы. Находящиеся в тот момент в Барселоне эстонцы рассказали Delfi об обстановке в городе.

Недалеко от места террористической атаки находился Сандер Синк, который приехал в Барселону на отдых. ”Мы находились практически в том же месте, даже проезжали на том же углу улицы, когда скорая помощь промчалась мимо нас. Мы ничего не поняли, но когда вернулись назад, то на месте уже было огромное число скорых и полицейских машин, — говорит Синк. — Это произошло поблизости от нас”.

Из-за теракта движение поездов и метро было перекрыто. По словам Кристель Веэранна, три с половиной года живущей в Барселоне, центр города погружен в хаос: ”Метро и поезда не ходят, сейчас функционируют только автобусные линии”.

”По всему городу гудят сирены, люди в замешательстве", — рассказывает Веэранна. У людей встревоженные лица, а некоторые туристы, по-видимому, еще не знают, что вообще происходит. Многие части города перекрыты, полиция запрещает там передвигаться.

Марью, которая сейчас в Барселоне, находится в 30 метрах от места теракта в квартире друга. "Полиция распорядилась, чтобы все, кто находится в центре города, оставались дома. Сказали, что могут произойти новые теракты. Эта информация поступила от местной полиции и распространяется также среди жителей, — описала она. — Никто точно не знает, что происходит и что может произойти".

По словам всех связавшихся с Delfi эстонцев, они живы, здоровы и находятся в безопасности.

Вийве Кюттнер, которая четвертый год живет в Барселоне, она в пятницу утром сидела вместе с жителями в кафе, которое находится в 600 метрах от места происшествия: ”Тут мы делимся зарядками для телефонов. Тут есть интернет, но мобильная связь перегружена. Ждем подтверждения от полиции, что все закончилось, и тогда устроим маленькую фиесту. В этой части города цена на зубные щетки уже достигает десяти евро”.