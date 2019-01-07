07.01.2019, 16:20

Эстонцев и русских в разные концы остановки отправила ”Ээсти 200”?

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Вахур Кооритс
Вахур Кооритс
EST 17
Provotseeriv kampaania Narva maanteel
Provotseeriv kampaania Narva maanteelFoto: Andres Putting

Утром понедельника на улицах Таллинна появилась таинственная предвыборная реклама, призывающая эстонцев и русских ждать трамвай по отдельности.

Во второй половине дня Delfi сообщили, что за рекламой стоит новая партия ”Ээсти 200”. Партия неоднократно говорила о необходимости обучения эстонских и русских детей в одних школах и критиковала нынешнюю систему, когда школы разделены по языковому признаку.

Утром причастность к рекламе опровергли центристы, EKRE и Свободная партия.

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Спасибо за ответы и удачи!
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