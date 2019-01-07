Эстонцев и русских в разные концы остановки отправила ”Ээсти 200”?

Утром понедельника на улицах Таллинна появилась таинственная предвыборная реклама, призывающая эстонцев и русских ждать трамвай по отдельности.
Во второй половине дня Delfi сообщили, что за рекламой стоит новая партия ”Ээсти 200”. Партия неоднократно говорила о необходимости обучения эстонских и русских детей в одних школах и критиковала нынешнюю систему, когда школы разделены по языковому признаку.
Утром причастность к рекламе опровергли центристы, EKRE и Свободная партия.
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