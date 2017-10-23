Эстон Кохвер участвовал в расследовании коррупционного скандала в Тарту

Когда 18 октября в связи с коррупционным скандалом в Тарту на 48 часов был задержан предприниматель Айво Пярн, то, по данным Delfi, в связанных с ним процессуальных действиях (допросе) принимал участие и, пожалуй, самый известный сотрудник КаПо Эстон Кохвер.

Сам Пярн эту информацию комментировать не пожелал.

Утром 18 октября Полиция безопасности задержала по подозрению в коррупции двух вице-мэров Тарту: Валво Семиларски и Артема Суворова. В связи с этим на 48 часов был задержан и предприниматель Айво Пярн, а также еще один предприниматель, имя которого редакции неизвестно.

Согласно подозрению, Семиларски принимал участие в приятии решений по вопросам, связанным с его личными экономическими интересами. Кроме того, он подозревается в поучении взятки. Один бизнесмен подозревается в даче взятки Семиларски.

Суворов подозревается в том, что в течение длительного времени неоднократно получал взятки в обмен на выделение нескольким организациям пособий. Один человек подозревается в даче взятки Суворову.