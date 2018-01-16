"Эстетический вид города не нарушает". Что считается автохламом и как с ним бороться?

В декабре Delfi писал о заброшенном автомобиле на парковке у дома в Ласнамяэ, где живет или ночует бездомный человек. Как ответила на запрос районная управа, убрать такой автомобиль может только МуПо, но у него отсутствуют признаки так называемого ”автохлама”. Какие же тогда заброшенные автомобили являются автохламом и как с ними бороться?

Ранее в редакцию Delfi обратился читатель с жалобой, что у дома по адресу Паэкааре, 48 в Ласнамяэ в заброшенном автомобиле Ford Focus уже какое-то время обитает бездомный мужчина.

После публикации статьи управа Ласнамяэ прокомментировала, что сотрудники отдела социального обеспечения неоднократно проверяли автомобиль, но никого там не находили. В итоге на всякий случай там было оставлено письмо, чтобы бездомный сам связался с управой, где ему помогли бы найти место для ночлега.

Что же касается заброшенного автомобиля, то его владелец был извещен о ситуации. В управе отметили, что убрать заброшенный автомобиль может только Муниципальная полиция с разрешения владельца. Также, по словам управы, у данного автомобиля отсутствуют признаки автохлама.

”В соответствии с предписанием о благоустройстве Таллинна, автохламом является автомобиль, у которого отсутствуют механические части или части корпуса, стекла или колеса и который своим внешним видом портит эстетический вид города или нарушает чистоту и благоустройство города”, — отмечает управа.

Хотя если посмотреть на фото автомобиля, то насчет его эстетического вида и чистоты можно поспорить — разве заделанный фанерой люк и плесень внутри не указывают на чрезвычайный уровень запустения?

Тем не менее, владелец автомобиля связался с управой и позже сообщил, что уберет автомобиль в течение следующей недели.

Автохлам или нет — вот в чем вопрос

Старший инспектор МуПо Анатолий Сергеев рассказал Delfi, является ли описанный в статье автомобиль автохламом.

”Рассматривая в отдельности каждый автомобиль как пришедшее в негодность транспортное средство, следует обратить внимание на несколько важных объективных и субъективных факторов. Объективными в данном случае будут считаться физическое состояние автомобиля, соответствие его пункту правил благоустройства Таллина (внешний вид и отсутствующие детали); место, где припаркован автомобиль; а также данные собственника — как места, так и машины. По объективным признакам упомянутый автомобиль признать транспортным средством (ТС), пришедшим в негодность, нельзя, так как все детали у него на месте. Также не имеет значения, сколько ТС стоит на одном и том же месте”, — объяснил старший инспектор.

”Но в данном случае как раз-таки можно опереться на субъективные признаки: общественный интерес и оценку должностным лицом эстетического вида ТС. Точнее сказать, нужно установить, что данный автомобиль нарушает эстетический вид Таллинна. Смотря на фото, я бы сказал, что да, нарушает. Есть еще один важный нюанс: если автомобиль открыт, то он может стать местом повышенной опасности (например, в него могут забраться дети). Опираясь на все эти пункты, можно сделать собственнику предписание и обязать убрать ТС или привести его в порядок”, — добавил он.

Парковочное место пропадает почем зря?

Между тем, как указали в комментариях к статье читатели Delfi, подобных брошенных на парковках во дворах домов автомобилей в Таллинне немало — и они простаивают там годами, занимая парковочные места.

”Касательно брошенных автомобилей официальной статистики нет; да и как можно судить о том, брошено ли ТС или нет, если оно просто стоит на одном месте длительное время? К нам поступают заявления о машинах, которые два месяца стоят без движения. Может, хозяин в Финляндии на заработках, а может, ждет средств, чтобы починить сломанный год назад двигатель”, — рассуждает Сергеев.

”Можно действительно сказать, что стоящих длительное время без движения автомобилей на улицах города — немалое количество, но пока нет четкой регулировки закона, которая позволила бы каким-то образом существенно и оперативно влиять на ситуацию. Да и человеку нашего менталитета порой очень сложно расстаться со старой неиспользуемой вещью, а основной закон гарантирует его право на неприкосновенность собственности”, — признает он.

Что делать, если где-то припаркован автомобиль, представляющий из себя мусор или занимающий парковочное место? ”В первом случае следует обратиться в МуПо с заявлением, которое будет рассмотрено должным образом, и будут приняты соответствующие меры, чтобы убрать ТС с улицы. Во втором случае — искать свободное парковочное место”, — объясняет старший инспектор

По его словам, если определить владельца пришедшего в негодность ТС не удается или же владелец известен, но отказывается убирать свой автомобиль с улицы, то делается предписание, в рамках которого можно применить субститутивное исполнение или астрент (взыскание денежного штрафа). Затем уже МуПо начинает административное производство или производство о проступке, в ходе которого автохлам возможно отбуксировать и передать в утиль лицам, имеющим на это полномочия.