Есть ли в Рийгикогу и правительстве агенты влияния Кремля? Отвечает министр обороны(27)
Министр обороны Юри Луйк ответил на запрос от 22 августа о российских агентах влияния в Рийгикогу и Правительстве Республики, сообщила пресс-служба парламента.
Министр обороны Юри Луйк ответил на запрос от 22 августа о российских агентах влияния в Рийгикогу и Правительстве Республики, сообщила пресс-служба парламента.
Авторами запроса выступили депутаты Рийгикогу Пеэтер Эрнитс, Тоомас Вяйнасте, Хеймар Ленк, Марика Туус-Лауль, Энн Ээсмаа, Оудекки Лооне и Хенн Пыллуаас.
Авторы запроса попросили прокомментировать, соответствует ли действительности заявление генерального директора Департамента внешней разведки о том, что его ведомство выявило сеть ”политиков”, являющихся российскими агентами влияния и выполняющих требования Кремля.
Луйк ответил, что генеральный директор Департамента внешней разведки четко говорил о Западной Европе. Ни в одном из заявлений не было речи о Рийгикогу или Правительстве Республики.
”Заявление было сделано во время дискуссии, посвященной различным агрессивным методам, которые Россия применяет в общении с зарубежными государствами. Помимо силовых мер Микк Марран в своем выступлении упоминает и агентов влияния. Это — один из признанных методов работы России: использовать влиятельное лицо в другом обществе, чтобы ослабить данное государство и насадить мнение России”, — сказал Луйк.
Министр обороны пояснил, что как правило агенты влияния разделяются на три категории. Есть лица, которые получают задания напрямую от правительства России. Есть лица, которые делают это из соображений экономической или политической выгоды, но не получают прямых указаний. И есть те, кого можно назвать полезными идиотами. Это люди, которые просто повторяют агрессивные мнения, поскольку начинают в них верить.
Луйк подчеркнул, что генеральный директор Марран выступал перед специалистами. Он говорил о методах, но не называл ни одного политика, ни одного государства. Тема агентов влияния — не новая. Соответствующие обсуждения можно найти во многих газетах и докладах. ”Авторы запроса взяли пару элементов из доклада и попытались путем умозаключений выяснить, есть ли в Рийгикогу и правительстве Эстонии агенты влияния России. Все эти имена и доводы принадлежат авторам запроса. Насколько я понимаю, в основном — Пеэтеру Эрнитсу”, — сказал Луйк. Он подчеркнул, что все это — полнейшая спекуляция, у него нет оснований или компетенции это комментировать.
Луйк пояснил, что Департамент внешней разведки не занимается разведдеятельностью в Эстонии. Иными словами, он не занимается контрразведкой. По этой причине данное конкретное заявление никоим образом не может касаться Эстонии. ”Контрразведкой в Эстонии занимается Департамент полиции безопасности. Департамент внешней разведки занимается контрразведкой исключительно при необходимости защитить своих служащих, привлеченных к сотрудничеству лиц и свои владения. Таким образом, Департамент внешней разведки не может располагать данными об агентах влияния среди эстонских политиков и генеральный директор Департамента внешней разведки никогда подобного не утверждал. Текст, на который вы ссылаетесь, не касается Эстонии. Он касается Западной Европы, и это становится очевидным, если полностью прочитать доклад генерального директора”, — сказал Луйк.
В свободном микрофоне выступил Мярт Сультс.
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