Есть ли в Рийгикогу и правительстве агенты влияния Кремля? Отвечает министр обороны

Авторами запроса выступили депутаты Рийгикогу Пеэтер Эрнитс, Тоомас Вяйнасте, Хеймар Ленк, Марика Туус-Лауль, Энн Ээсмаа, Оудекки Лооне и Хенн Пыллуаас.

Авторы запроса попросили прокомментировать, соответствует ли действительности заявление генерального директора Департамента внешней разведки о том, что его ведомство выявило сеть ”политиков”, являющихся российскими агентами влияния и выполняющих требования Кремля.

Луйк ответил, что генеральный директор Департамента внешней разведки четко говорил о Западной Европе. Ни в одном из заявлений не было речи о Рийгикогу или Правительстве Республики.

”Заявление было сделано во время дискуссии, посвященной различным агрессивным методам, которые Россия применяет в общении с зарубежными государствами. Помимо силовых мер Микк Марран в своем выступлении упоминает и агентов влияния. Это — один из признанных методов работы России: использовать влиятельное лицо в другом обществе, чтобы ослабить данное государство и насадить мнение России”, — сказал Луйк.

Министр обороны пояснил, что как правило агенты влияния разделяются на три категории. Есть лица, которые получают задания напрямую от правительства России. Есть лица, которые делают это из соображений экономической или политической выгоды, но не получают прямых указаний. И есть те, кого можно назвать полезными идиотами. Это люди, которые просто повторяют агрессивные мнения, поскольку начинают в них верить.