Министерство обороны Эстонии не комментирует, если ли сейчас в Эстонии американские солдаты подразделения специального назначения. По данным минобороны Литвы, у них есть солдаты спецназа США.



Как сообщает New York Times, около дюжины американских спецназовцев есть в каждой стране Прибалтики.

”Пребывание солдат спецподразделений США в Литве — одна из мер устрашения и одна из форм долговременного сотрудничества с вооруженными силами США. Они прибыли сюда по нашему приглашению и останутся на столько, сколько того потребует ситуация в сфере безопасности региона”, — сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Литвы Аста Галдикайте.

Министерство обороны Эстонии ни подтвердило, ни опровергло нахождение американских спецназовцев на территории нашей страны. В то же время, наличие натовского спецконтингента на территории Эстонии — не новость: об этом говорилось и ранее.

Например, летом 2014 года Eesti Päevaleht писала, что армия США в соответствии с планами европейского военного командования ввиду кризиса на Украине и действий России намерена разместить в Восточной Европе в приграничных зонах НАТО около сотни спецназовцев, чья задача — тренировать местных солдат подразделения специального назначения. Тогда эту информацию подтвердило и Министерство обороны.

В июле 2015 года о натовских спецназовцах в Прибалтике говорил Командующий вооруженных сил США в Европе генерал Филип Бридлав.Тогда Силы обороны в своем комментарии поведали, что эстонские и союзнические спецназовцы часто проводят совместные учения, в том числе и в Эстонии.

В апреле 2015 года в Эстонии прошли командно-штабные учения спецподразделений НАТО Trident Jaguar, в рамках которых их военное командование упражнялось в контроле над ситуацией, когда развивающийся кризис потребует быстрого вмешательства союзнических войск.

В мае того года состоялись учения Dagger, на которых сконцентрировались на упражнениях в военной поддержке и чрезвычайных военных действиях.

Подводя итоги, можно сказать, что солдат подразделений НАТО в течение последних трех лет можно было часто наблюдать в Эстонии весьма часто. Хотя об их действиях особо и не говорится, можно предположить, что боевая единица спецназа НАТО в Эстонии находится или постоянно, или очень часто. Одна из ее сфер деятельности — обучение местных спецназовцев. Чем они заняты, и из какого именно они спецназа (его вариаций несколько — прим. авт.) — неизвестно.