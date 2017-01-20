Издание написало, что адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн перед выборами встретился в Праге в помещениях представительства организации ”Россотрудничество” с российским депутатом. О цели предполагаемой встречи не сообщается. Утверждается, что разговор прослушивался самим департаментом информации или по его просьбе. Шиндлер выразил сомнения на этот счет.

По его мнению, в обнародованных материалах экс-разведчика Кристофера Стила содержится много ”сырой информации”, часть из которой может оказаться правдой, а часть — российской дезинформацией.

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Самая главная часть документов Стила касается встречи Коэна с россиянином в Праге с целью координации хакерской атаки на аппарат Хилари Клинтон. Шиндлер считает, что это с большой долей вероятности является ложью, так как речь идет об однофамильцах. ФСБ также не смогла подтвердить факт встречи.

Тем не менее, по данным Newsweek, разведка Эстонии располагает информацией о встрече. Шиндлер к данному утверждению относится скептически, так как, по его оценке, автор статьи Курт Эйхенвальд любит, ссылаясь на анонимные источники, делать громкие заявления о внешних связях Трампа.

”Кроме того, это было бы необычным, если бы эстонская разведка прослушала разговор в столице страны-участницы НАТО и ЕС без проведения совместной операции, которая означала бы, что и чехи, и, скорее всего, сами американцы, были бы в курсе”, — написал Шиндлер.

rus.delfi.ee
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