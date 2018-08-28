28.08.2018, 18:30

ЕСПЧ встал на сторону блогера Саввы Терентьева, осужденного в РФ за пост в соцсети и бежавшего в Эстонию

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bbcrussian.com
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ЕСПЧ встал на сторону блогера Саввы Терентьева, осужденного в РФ за пост в соцсети и бежавшего в Эстонию
ITAR-TASS

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) встал на сторону блогера Саввы Терентьева, удовлетворив его жалобу к России. В 2007 году Терентьев стал фигурантом первого в стране уголовного дела об экстремизме из-за комментария в интернете.

Европейский суд по правам человека признал уголовное преследование блогера из Сыктывкара нарушением статьи 10 Европейской конвенции о защите прав человека, которая гарантирует свободу выражения мнения.

Россия должна будет выплатить 5 тысяч евро в качестве компенсации судебных издержек. Компенсации блогеру Страсбургский суд не присудил.

В 2011 году Терентьев уехал из России и получил политическое убежище в Эстонии.

Дело Саввы Терентьева

В феврале 2007 года музыкант из Сыктывкара Савва Терентьев в комментарии к записи своего знакомого в "Живом журнале" призвал к расправе над "неверными ментами". Месяц спустя у него дома прошел обыск, после чего его пригласили в прокуратуру, где взяли подписку о невыезде и вручили копию постановления о возбуждении уголовного дела.

В июле 2008 года суд Сыктывкара признал его виновным в возбуждении ненависти, вражды и унижении человеческого достоинства (часть 1 статьи 282 Уголовного кодекса) и приговорил к году лишения свободы условно. Оглашая приговор, судья Любовь Сухарева отметила "широкую общественную значимость совершенного преступления".

Месяцем позже Верховный суд Республики Коми утвердил приговор, а в январе 2009 года защита Терентьева направила жалобу в Европейский суд по правам человека. Полноценное производство по жалобе началось только в 2016 году.

В 2011 году Терентьев приехал по туристической визе в Эстонию и запросил политическое убежище. Впоследствии он рассказывал, что после вынесения приговора в родном Сыктывкаре ему жилось очень трудно.

"Каждая собака меня узнавала. С трудоустройством были большие проблемы: везде мне двери были закрыты из-за плохой репутации", — говорил он.

К заявлению на предоставление политического убежища блогер присовокупил доклады правозащитных организаций, в которых упоминался случай с его осуждением. Среди них "Репортеры без границ", Freedom House и Human Rights Watch.

Терентьев не считает себя виновным в нарушении закона, но неоднократно выражал сожаление о высказывании, которое легло в основу уголовного дела.

Экстремизм в российском интернете в 2018 году

По оценке информационного-аналитического центра "Сова", который ежегодно анализирует правоприменительную практику российского законодательства об экстремизме, год от года количество таких уголовных дел увеличивается. В 2017 году их было больше, чем в 2016-м, но не намного. Приговоры получили 228 человек и 220 соответственно.

С момента вынесения приговора Савве Терентьеву увеличилось и количество "экстремистских статьей" в уголовном кодексе. Кроме 282-й статьи (возбуждение ненависти и вражды), это статья 354.1 (реабилитация нацизма), 148-я статья (оскорбление чувств верующих), появившаяся после панк-молебна Pussy Riot в 2012 году, и самая новая — 280.1 (призывы к сепаратизму), которая вступила в силу в мае 2014-го после аннексии Крыма Россией.

Российские следственные органы и суды находят нарушения закона в фотографиях, фотоколлажах, картинках с мемами и даже лайках к постам.

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