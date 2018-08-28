28.08.2018, 13:20

Если укусила оса. Рассказывает специалист

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Анна Гудым, главный редактор газеты
Анна Гудым, главный редактор газеты "Вестник Тарту"
 
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Если укусила оса. Рассказывает специалист
Foto: Raivo Tasso

Нынешнее необычайно жаркое лето плюс надоедливые мухи, осы-сладкоежки, слепни-злыдни могут превратить нашу жизнь в ад. Что делать, если вы оказались жертвой летающего террориста? На вопросы ”Вестника Тарту” отвечает Елена Калинина, врач экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы и врач-консультант форума ”Просто о медицине”.


Существует такое представление, что чем жарче лето, тем более активны жалящие насекомые. А ведь наше нынешнее лето просто аномально жаркое…

Как правило, медицинской помощи при укусах насекомых не требуется, за исключением, конечно, особо тяжёлых случаев. Поэтому врач таких пациентов особенно и не видит. Количество тяжёлых реакций на укусы из года в год более-менее постоянное, и на данный момент не создаётся впечатления, что этот год какой-то особенный. Ситуация самая обычная.

И всё же кому в первую очередь следует опасаться укусов таких насекомых?

В группу риска входят люди, живущие вблизи мест обитания этих насекомых: пасечники; те, у кого на даче или на балконе осы построили себе гнездо, и т.п. Также в группе риска люди, проводящие много времени на природе — на даче, возле озера, в поле, в лесу.

Естественно, что вероятность возникновения серьёзной аллергической реакции на укус насекомого выше у тех, у которых ранее были аллергические реакции на укусы насекомых, пусть даже довольно умеренные. Интересен тот факт, что тяжёлые аллергические реакции (анафилактический шок) чаще встречаются у взрослых. Среди взрослых также больше летальных исходов от укуса насекомых.

Какова должна быть первая помощь при укусе насекомого?

Первая помощь достаточно проста: В случае укуса пчелы нужно внимательно осмотреть место укуса и удалить жало.

Далее нужно промыть место укуса водой с мылом и приложить что-нибудь холодное. Такие аппликации надо делать по нескольку раз в день, минут по 15-20. Ни в коем случае не нужно прикладывать тот же лёд непосредственно на кожу — только завернув в полотенце, иначе мы получим холодовое повреждение. Все эти мероприятия, во-первых, очистят место укуса и, во-вторых, уменьшат отёк.

Для уменьшения боли стоит принять болеутоляющие (Ибупрофен, Парацетамол). От зуда помогут любые антигистаминные средства (к примеру тот же Зиртек, Тавегил).

Следует наблюдать за самочувствием пострадавшего и при необходимости оказать ему экстренную помощь — вызвать скорую и ввести адреналин.

Читайте далее на странице "Вестника Тарту" - когда вызывать Скорую помощь, поможет ли спиртовой компресс и что предпринять в случае укуса змеи.

Tallinn Hockey weekend
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Подробнее