Если укусила оса. Рассказывает специалист

Нынешнее необычайно жаркое лето плюс надоедливые мухи, осы-сладкоежки, слепни-злыдни могут превратить нашу жизнь в ад. Что делать, если вы оказались жертвой летающего террориста? На вопросы ”Вестника Тарту” отвечает Елена Калинина, врач экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы и врач-консультант форума ”Просто о медицине”.
Существует такое представление, что чем жарче лето, тем более активны жалящие насекомые. А ведь наше нынешнее лето просто аномально жаркое…
Как правило, медицинской помощи при укусах насекомых не требуется, за исключением, конечно, особо тяжёлых случаев. Поэтому врач таких пациентов особенно и не видит. Количество тяжёлых реакций на укусы из года в год более-менее постоянное, и на данный момент не создаётся впечатления, что этот год какой-то особенный. Ситуация самая обычная.
И всё же кому в первую очередь следует опасаться укусов таких насекомых?
В группу риска входят люди, живущие вблизи мест обитания этих насекомых: пасечники; те, у кого на даче или на балконе осы построили себе гнездо, и т.п. Также в группе риска люди, проводящие много времени на природе — на даче, возле озера, в поле, в лесу.
Естественно, что вероятность возникновения серьёзной аллергической реакции на укус насекомого выше у тех, у которых ранее были аллергические реакции на укусы насекомых, пусть даже довольно умеренные. Интересен тот факт, что тяжёлые аллергические реакции (анафилактический шок) чаще встречаются у взрослых. Среди взрослых также больше летальных исходов от укуса насекомых.
Какова должна быть первая помощь при укусе насекомого?
Первая помощь достаточно проста: В случае укуса пчелы нужно внимательно осмотреть место укуса и удалить жало.
Далее нужно промыть место укуса водой с мылом и приложить что-нибудь холодное. Такие аппликации надо делать по нескольку раз в день, минут по 15-20. Ни в коем случае не нужно прикладывать тот же лёд непосредственно на кожу — только завернув в полотенце, иначе мы получим холодовое повреждение. Все эти мероприятия, во-первых, очистят место укуса и, во-вторых, уменьшат отёк.
Для уменьшения боли стоит принять болеутоляющие (Ибупрофен, Парацетамол). От зуда помогут любые антигистаминные средства (к примеру тот же Зиртек, Тавегил).
Следует наблюдать за самочувствием пострадавшего и при необходимости оказать ему экстренную помощь — вызвать скорую и ввести адреналин.
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