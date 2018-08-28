Если укусила оса. Рассказывает специалист



Существует такое представление, что чем жарче лето, тем более активны жалящие насекомые. А ведь наше нынешнее лето просто аномально жаркое…

Как правило, медицинской помощи при укусах насекомых не требуется, за исключением, конечно, особо тяжёлых случаев. Поэтому врач таких пациентов особенно и не видит. Количество тяжёлых реакций на укусы из года в год более-менее постоянное, и на данный момент не создаётся впечатления, что этот год какой-то особенный. Ситуация самая обычная.

И всё же кому в первую очередь следует опасаться укусов таких насекомых?

В группу риска входят люди, живущие вблизи мест обитания этих насекомых: пасечники; те, у кого на даче или на балконе осы построили себе гнездо, и т.п. Также в группе риска люди, проводящие много времени на природе — на даче, возле озера, в поле, в лесу.

Естественно, что вероятность возникновения серьёзной аллергической реакции на укус насекомого выше у тех, у которых ранее были аллергические реакции на укусы насекомых, пусть даже довольно умеренные. Интересен тот факт, что тяжёлые аллергические реакции (анафилактический шок) чаще встречаются у взрослых. Среди взрослых также больше летальных исходов от укуса насекомых.

Какова должна быть первая помощь при укусе насекомого?

Первая помощь достаточно проста: В случае укуса пчелы нужно внимательно осмотреть место укуса и удалить жало.