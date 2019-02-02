02.02.2019, 18:20

”Если Татьяна Иванов — это норма, то может ли Ilmar быть KozlovA?” И другие ”глупые” вопросы о русских постсвадебных фамилиях

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отвечает ЗАГС
Ольга Привалова
Ольга Привалова
EST
Pulmatordid
фото иллюстративноеFoto: Vallo Kruuser

Вера Иванов, Надежда Петров, Любовь Сидоров. Мужские, с точки зрения русской традиции, варианты окончания женских фамилий — это адекватно и приемлемо? Или такое сочетание — чуть ли не национально-лингвистическая девиация, и ”нормальному русскому человеку” это — как серпом по ушам? Что говорит об этом закон? Есть ли у государства предпочтения, пытается ли оно насильно обэстонить русских женщин, или решение об окончании в фамилии — инициатива самой женщины при вступлении в брак? А раз у нас равноправие — может ли существовать Индрек Котова, Пеэтер Красивая или Андрус Уткина? Мы узнали, что теоретически об этом говорит закон, и практически — ЗАГС.

Давайте представим, что есть два условных человека: русская Татьяна Иванова и эстонец Ильмар Козлов (вышло так, что у него — русская фамилия). И они решают вступить в брак.

-ове/-ёве государство не мешает

Наша Татьяна решает взять фамилию супруга. Кто решает: она в таком случае — Татьяна КозловА, или Татьяна Козлов? Она сама? Есть ли в данном плане у государства какие-либо предпочтения, например, желательно, чтобы ”на эстонский манер”?

По словам главного специалиста Таллиннского ЗАГСа Кати Ротселайн-Рыук, национальная традиция преобразования фамилий регулируется постановлением
”Признаки, на основании которых фамилия считается общей”. (Мы рассмотрим его подробнее ниже — прим. авт.). В нем приведены примеры литовских, латвийских и русских фамилий.

”Написание общей фамилии может разниться в зависимости от пола, гражданского состояния или иных признаков. Вариация же написания фамилии зависит и от личного желания и согласия человека”, — объяснила Ротселайн-Рыук, сославшись на закон.

”Как показывает практика, если женщина, вступающая в брак, берет фамилию мужа, которая заканчивается на -ов, -ев, -ёв, -ин, то после заключения брака она будет носит фамилию с флексией –а (окончанием — прим. ред.). Если же фамилия заканчивается на -ий, -ый, -ой, то тогда — с флексией –ая. А есть и такие, к окончанию которых никаких флексий не добавляется. Есть такие, которые берут и без флексии, и ЗАГС тому не препятствует”, — поделилась своим опытом компетентная работница ЗАГСа, пожелавшая остаться анонимной.

Ильмар Иванова — возможен!

Рассмотрим следующий — более любопытный — вариант. Если наш умозрительный Ильмар решит взять фамилию жены — тогда он Ильмар Иванов? Существует ли вариант, когда русская фамилия не изменяется (как, например, в эстонском языке), и теоретически возможен Ильмар ИвановА?

”Русские фамилии с женскими признаками весьма распространены. На практике ни один мужчина не выразил желания носить фамилию с женскими признаками”, — объяснила Кати Ротселайн-Рыук.

”Если наоборот: мужчина захочет взять фамилию жены, то он может быть и ИвановА, но все же, если мы имеем дело с русской фамилией, то на практике мужчина берет фамилию без флексии. Чаще всего люди осведомлены, что такая флексия используется в отношении женщин”, — подтвердила слова коллеги специалист.

Дефисные тонкости

Рассмотрим и такой вариант. Если Татьяна решит добавить фамилию мужа: дозволяется ли стать Ивановой-Козловой, или Ивановой-Козлов? Как вообще регулируются составные фамилии с дефисом?

По словам представительницы Таллиннского ЗАГСа, при регистрации фамилии через дефис надо учесть, что, если у одной из сторон была до брака фамилия через дефис, а после расторжения последнего брака человек оставил двойную, а у другой стороны — простая фамилия, то есть без дефиса, то после заключения брака она остается или при такой же фамилии с дефисом, или берет новую фамилию супруга без дефиса.

Если в фамилии с дефисом первая фамилия получена пo рождению, и человек не хочет с ней расставаться, то перед тем, как подать заявление в ЗАГС на регистрацию брака, нужно сделать заявление о замене фамилии.

Если женятся Татьяна Иванова и Ильмар — на этот раз тоже Иванов. Возможна ли Татьяна Иванова-Иванов? А Татьяна Иванова-ИвановА?

Закон не препятствует написанию через дефис фамилии, если брак пришли регистрировать люди, которые носят одну и ту же фамилию. Все это регулируется Законом об именах, объяснила специалист.

То есть, получается, что, на основании сказанного специалистами, теоретические люди из приведенных нами примеров вполне законно могут существовать в реальности. Тут у некоторых может возникнуть вопрос о смысле и адекватности, что в контексте заданной темы — понятия растяжимые.

А судьи — кто?

ТОП

Кто оценивает адекватность фамилии? Какое ведомство берет на себя ответственность решать: может ли человек носить фамилию, которую желает, или же она противоречит каким-либо законам: как государственным, так и более абстрактным: эстетическим, этическим и т.п.?

”На основании Закона об именах, по части имен-фамилий экспертную оценку дает Институт эстонского языка, а также, по мере необходимости, за объяснением можно обратиться в посольство соответствующей страны”, — ответила на вопрос журналиста Кати Ротселайн-Рыук.

В заключение специалист добавила любопытный факт: сложнее всего обстоят дела с южно-американскими фамилиями, где их может быть несколько, или, например, с государствами, у жителей которых фамилии и вовсе отсутствуют. Например, Малайзия.

Буква закона

Обратимся к Закону об именах, принятому еще в 2004, а вступившему в силу — в 2005 году. Рассмотрим часть, непосредственно касающуюся нашей темы. Полностью с ним можно ознакомиться тут.

Вариации написании фамилий ввиду пола, семейного положения или иных признаков не зависят от языкового происхождения фамилии, а от личного согласия и желания лица, значится в Законе.

”Признаки общности русских фамилий” Приложение №3 к постановлению №9 от 16 марта 2005 года:

1. В русских фамилиях общей фамилией считается та, в которой окончания различаются следующим образом:

a) -ov, -(j)ev, -in, -õn, -oi, -õi, -i, -skoi, -ski, -tskoi, -tski (-ов, -ев, -ин, -ын, -ой, -ый, -ий, -ской, -ский, -цкой, -цкий ) — у мужчин;

б) -ova, -(j)eva, -ina, -õna, -aja, -jaja, -skaja, -tskaja (-ова, -ева, -ина, -ына, -ая, -яя, -ская, -цкая ) — у женщин.

2. Женская форма фамилии соотносятся с однокоренной мужской следующим образом:

a) если мужская форма оканчивается на -ov, -(j)ev, -in, -õn ( -ов, -ев, -ин, -ын), то в конец женской формы добавляется окончание -а, например, Ivanov — Ivanova, Kamenev — Kameneva, Minin — Minina, Sinitsõn — Sinitsõna (Иванов — Иванова, Каменев — Каменева, Минин — Минина, Синицын — Синицына );

б) если мужская форма оканчивается на -oi (в т.ч. -skoi, -tskoi ), -õi (-ой, -ской, -цкой, -ый ), то женской форме соответствует -aja (-ая ), например, Gromovoi — Gromovaja, Portnoi — Portnaja, Donskoi — Donskaja, Rutskoi — Rutskaja, Kaljužnõi — Kaljužnaja, Tšubatõi — Tšubataja (Громовой — Громовая, Портной — Портная, Руцкой — Руцкая, Калюжный — Калюжная, Чубатый — Чубатая );

в) если мужская форма оканчивается на -i (-ий), то женской форме соответствует -jaja (-яя ), в случае, если предыдущая согласная — n (н), например, Kraini — Krainjaja, Sini — Sinjaja (Крайний — Крайняя, Синий — Синяя ); в иных случаях в конце женского варианта — -aja (-ая), например, Gorski — Gorskaja, Uritski — Uritskaja, Dvoretski — Dvoretskaja, Kurjatši — Kurjatšaja (Горский — Горская, Урицкий — Урицкая, Дворецкий — Дворецкая, Курячий - Курячая).

3. Женские и мужские варианты одной фамилии остаются неизменными в случаях, если:

a) фамилия — без окончаний, примеры которых приведены в пункте 1, например, Kalmõk, Melnik, Bõk, Sosna, Krassavitsa, Kotšubei, Pestel, Bagration, Mitskevitš (Калмык, Мельник, Бык, Сосна, Красавица, Кочубей, Пестель, Багратион, Мицкевич );

б) нестандартная фамилия, которая произошла от наречия, служебного слова, междометия, наречия и т. п., например, Blago, Nitšego, Gei, Li, De (Благо, Ничего, Гей, Ли, Де );

в) фамилии, образованные от исторической генитивной формы, например, Hitrovo, Mertvago, Serõhh, Fominõhh (Хитрово, Мертваго, Серых, Фоминых );

г) фамилии иностранного происхождения, например, Kantemir, Kapnist, Liven, Kankrin (Кантемир, Капнист, Ливен, Канкрин ).

Более подробно с Приложением можете ознакомиться по этой ссылке (на эстонском языке).

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