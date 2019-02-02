”Если Татьяна Иванов — это норма, то может ли Ilmar быть KozlovA?” И другие ”глупые” вопросы о русских постсвадебных фамилиях

”Как показывает практика, если женщина, вступающая в брак, берет фамилию мужа, которая заканчивается на -ов, -ев, -ёв, -ин, то после заключения брака она будет носит фамилию с флексией –а (окончанием — прим. ред.). Если же фамилия заканчивается на -ий, -ый, -ой, то тогда — с флексией –ая. А есть и такие, к окончанию которых никаких флексий не добавляется. Есть такие, которые берут и без флексии, и ЗАГС тому не препятствует”, — поделилась своим опытом компетентная работница ЗАГСа, пожелавшая остаться анонимной.

Ильмар Иванова — возможен!

Рассмотрим следующий — более любопытный — вариант. Если наш умозрительный Ильмар решит взять фамилию жены — тогда он Ильмар Иванов? Существует ли вариант, когда русская фамилия не изменяется (как, например, в эстонском языке), и теоретически возможен Ильмар ИвановА?

”Русские фамилии с женскими признаками весьма распространены. На практике ни один мужчина не выразил желания носить фамилию с женскими признаками”, — объяснила Кати Ротселайн-Рыук.

”Если наоборот: мужчина захочет взять фамилию жены, то он может быть и ИвановА, но все же, если мы имеем дело с русской фамилией, то на практике мужчина берет фамилию без флексии. Чаще всего люди осведомлены, что такая флексия используется в отношении женщин”, — подтвердила слова коллеги специалист.

Дефисные тонкости

Рассмотрим и такой вариант. Если Татьяна решит добавить фамилию мужа: дозволяется ли стать Ивановой-Козловой, или Ивановой-Козлов? Как вообще регулируются составные фамилии с дефисом?

По словам представительницы Таллиннского ЗАГСа, при регистрации фамилии через дефис надо учесть, что, если у одной из сторон была до брака фамилия через дефис, а после расторжения последнего брака человек оставил двойную, а у другой стороны — простая фамилия, то есть без дефиса, то после заключения брака она остается или при такой же фамилии с дефисом, или берет новую фамилию супруга без дефиса.

Если в фамилии с дефисом первая фамилия получена пo рождению, и человек не хочет с ней расставаться, то перед тем, как подать заявление в ЗАГС на регистрацию брака, нужно сделать заявление о замене фамилии.

Если женятся Татьяна Иванова и Ильмар — на этот раз тоже Иванов. Возможна ли Татьяна Иванова-Иванов? А Татьяна Иванова-ИвановА?

Закон не препятствует написанию через дефис фамилии, если брак пришли регистрировать люди, которые носят одну и ту же фамилию. Все это регулируется Законом об именах, объяснила специалист.

То есть, получается, что, на основании сказанного специалистами, теоретические люди из приведенных нами примеров вполне законно могут существовать в реальности. Тут у некоторых может возникнуть вопрос о смысле и адекватности, что в контексте заданной темы — понятия растяжимые.

А судьи — кто?

Кто оценивает адекватность фамилии? Какое ведомство берет на себя ответственность решать: может ли человек носить фамилию, которую желает, или же она противоречит каким-либо законам: как государственным, так и более абстрактным: эстетическим, этическим и т.п.?

”На основании Закона об именах, по части имен-фамилий экспертную оценку дает Институт эстонского языка, а также, по мере необходимости, за объяснением можно обратиться в посольство соответствующей страны”, — ответила на вопрос журналиста Кати Ротселайн-Рыук.

В заключение специалист добавила любопытный факт: сложнее всего обстоят дела с южно-американскими фамилиями, где их может быть несколько, или, например, с государствами, у жителей которых фамилии и вовсе отсутствуют. Например, Малайзия.

Буква закона

Обратимся к Закону об именах, принятому еще в 2004, а вступившему в силу — в 2005 году. Рассмотрим часть, непосредственно касающуюся нашей темы. Полностью с ним можно ознакомиться тут.

Вариации написании фамилий ввиду пола, семейного положения или иных признаков не зависят от языкового происхождения фамилии, а от личного согласия и желания лица, значится в Законе.

”Признаки общности русских фамилий” Приложение №3 к постановлению №9 от 16 марта 2005 года:

1. В русских фамилиях общей фамилией считается та, в которой окончания различаются следующим образом:

a) -ov, -(j)ev, -in, -õn, -oi, -õi, -i, -skoi, -ski, -tskoi, -tski (-ов, -ев, -ин, -ын, -ой, -ый, -ий, -ской, -ский, -цкой, -цкий ) — у мужчин;

б) -ova, -(j)eva, -ina, -õna, -aja, -jaja, -skaja, -tskaja (-ова, -ева, -ина, -ына, -ая, -яя, -ская, -цкая ) — у женщин.

2. Женская форма фамилии соотносятся с однокоренной мужской следующим образом:

a) если мужская форма оканчивается на -ov, -(j)ev, -in, -õn ( -ов, -ев, -ин, -ын), то в конец женской формы добавляется окончание -а, например, Ivanov — Ivanova, Kamenev — Kameneva, Minin — Minina, Sinitsõn — Sinitsõna (Иванов — Иванова, Каменев — Каменева, Минин — Минина, Синицын — Синицына );