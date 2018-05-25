Еще раз и подробно: вступил в силу общеевропейский регламент по защите личных данных. Что следует знать?

Важно понимать, что новая регуляция распространяется не только на компании зарегистрированные и работающие в Европе, но и на те, которые так или иначе соприкасаются с данными европейцев. Например, стоит пролистать GDPR, если компания работает в Австралии, но имеет клиентов из Европы или интернет-магазин зарегистрированный за пределами ЕС, однако принимает платежи европейцев.

В первую очередь необходимо разобраться какие данные, согласно закону, будут подлежать защите. Это любая информация, которая позволяет идентифицировать конкретное лицо. Это то, что было уточнено новыми правилами. По закону, к личным данным относится любая информация о человеке, например, его имя и фамилия, дата рождения, семейное положение, адрес проживания и многое другое. Всё, что может вас идентифицировать — это Ваши личные данные. И это реальные, не вымышленные данные. Например, trader Alex — это вымышленный персонаж, а вот клиент Admiral Markets Дмитрий Куравкин — уже да. ”Регуляция GDPR ввела новый термин — ”псевдонимизация” или обезличивание данных. Если данные в системах фирмы распределены так, что на их основании невозможно определить владельца, то это позволит намного проще справится с требованиями регуляции”, сказал Куравкин.

”Другой вопрос, что защита данных, не стала важнее с введением новых регуляций. Это было важно всегда. GDPR повысил штрафы, и обратил внимание людей на значимость темы. На наш взгляд — это хорошо. Люди должны понимать, зачем и почему кто-то запрашивает, хранит и обрабатывает их данные”, — продолжил Куравкин. По его словам, самым энергозатратным было структурировать то, где и как храниться и обрабатываться данные клиентов.

”Если мы говорим о вопросах, на которые, мы искали ответы в прошлом году, то звучат они так:

- Достаточно ли задокументированы ситуации, при которых для каких-то целей мы должны делиться данными, и доступна ли эта информация для клиента?

- Как долго мы можем хранить данные? ”Право быть забытым” не работает в полной мере для финансовых учреждений. Например, данные по идентификации клиента мы должны хранить даже после завершения договора. Возможно ли отделить эти данные от других?

- GDPR также говорит и о данных работников. Все ли здесь хорошо? Например, если я собираю данные при проведении интервью по приему на работу, могу ли я их хранить, если договор не был заключен?”, — добавил Куравкин.

Новая регуляция обеспечила пользователям доступ к их персональным данным, предоставила право требовать удаления этих данных (”Право быть забытым”) или право запрета на передачу данных другой компании, а также право запрещать и ограничивать обработку данных о себе, исправлять неточную информацию. Но, и клиентам, и компаниям важно учитывать, что это право может быть ограничено законом. Финансовые учреждения или фирмы принимающие банковские платежи от клиентов, обязаны хранить ряд данных в течении предусмотренного законом срока. Данные об идентификации — 5 лет после закрытия договора.