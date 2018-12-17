17.12.2018, 16:20

Еще одна скандальная картина в таллиннском центре T1 — теперь с Кальюлайд. Читатель: как ходить с детьми в эти центры “развлечений”?

 (83)
rus.delfi.ee
EST 145
Еще одна скандальная картина в таллиннском центре T1 — теперь с Кальюлайд. Читатель: как ходить с детьми в эти центры “развлечений”?
Delfi lugeja

“Мало того что в современных “галереях” рисуют фаллосы и извращения в человеческий рост и выставляют за “эстонское современное творчество” (я говорю о галерее в новом Т1), то теперь еще такие картины висят в одном из недавно открытых магазинах“ — жалуется читатель.

“Это чрезвычайно возмутительно. Как ходить с детьми в эти центры “развлечений”? — вопрошает читатель Delfi.

От редакции:

В ноябре Delfi уже писал о данной картине. Ее автор — скандально известный эстонский художник Тойво Пильт, который создал уже две картины пикантного содержания с президентом Керсти Кальюлайд.

На данную картину Пильта вдохновили высказывания Кальюлайд на тему секса с роботами. Ранее из-под кисти Пильта вышла другая картина с прездиентом, на которой она изображена обнаженной и ее тело покрыто татуировками.

Читайте также:

Судя из аккаунта Пильта в Instagram, выставка его работ, в которой участвует и данная картина, находится в магазине Intsikurmu на втором этаже торгового центра T1 Mall of Tallinn.

Ранее читательницу Delfi возмутила другая картина, которая находится на первом этаже T1. На картине современного эстонского художника Марко Мяэтамма 2016 года “Все веселятся” изображены люди различных рас и животные, придающиеся любовным утехам.

“Если посетителя галереи что-то вгоняет в краску, то нужно заглянуть внутрь себя. Там могут скрываться различные черти”, — прокомментировал сам Мяэтамм.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии