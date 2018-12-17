Еще одна скандальная картина в таллиннском центре T1 — теперь с Кальюлайд. Читатель: как ходить с детьми в эти центры “развлечений”?

“Мало того что в современных “галереях” рисуют фаллосы и извращения в человеческий рост и выставляют за “эстонское современное творчество” (я говорю о галерее в новом Т1), то теперь еще такие картины висят в одном из недавно открытых магазинах“ — жалуется читатель.
“Это чрезвычайно возмутительно. Как ходить с детьми в эти центры “развлечений”? — вопрошает читатель Delfi.
От редакции:
В ноябре Delfi уже писал о данной картине. Ее автор — скандально известный эстонский художник Тойво Пильт, который создал уже две картины пикантного содержания с президентом Керсти Кальюлайд.
На данную картину Пильта вдохновили высказывания Кальюлайд на тему секса с роботами. Ранее из-под кисти Пильта вышла другая картина с прездиентом, на которой она изображена обнаженной и ее тело покрыто татуировками.
Ранее читательницу Delfi возмутила другая картина, которая находится на первом этаже T1. На картине современного эстонского художника Марко Мяэтамма 2016 года “Все веселятся” изображены люди различных рас и животные, придающиеся любовным утехам.
“Если посетителя галереи что-то вгоняет в краску, то нужно заглянуть внутрь себя. Там могут скрываться различные черти”, — прокомментировал сам Мяэтамм.