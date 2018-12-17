Еще одна скандальная картина в таллиннском центре T1 — теперь с Кальюлайд. Читатель: как ходить с детьми в эти центры “развлечений”?

“Это чрезвычайно возмутительно. Как ходить с детьми в эти центры “развлечений”? — вопрошает читатель Delfi.

От редакции:

В ноябре Delfi уже писал о данной картине. Ее автор — скандально известный эстонский художник Тойво Пильт, который создал уже две картины пикантного содержания с президентом Керсти Кальюлайд.

На данную картину Пильта вдохновили высказывания Кальюлайд на тему секса с роботами. Ранее из-под кисти Пильта вышла другая картина с прездиентом, на которой она изображена обнаженной и ее тело покрыто татуировками.

Судя из аккаунта Пильта в Instagram, выставка его работ, в которой участвует и данная картина, находится в магазине Intsikurmu на втором этаже торгового центра T1 Mall of Tallinn.

Ранее читательницу Delfi возмутила другая картина, которая находится на первом этаже T1. На картине современного эстонского художника Марко Мяэтамма 2016 года “Все веселятся” изображены люди различных рас и животные, придающиеся любовным утехам.