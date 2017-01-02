Если в первом случае департамент должен вернуть 1,2 млн евро, то теперь выяснилось, что к той сумме добавится 607 000 евро за ошибки во время проведения второго конкурса.

Аудиторы отметили, что департамент выбрал неправильный вид производства тендера: получатель пособия, то есть Департамент шоссейных дорог, в ходе разделенного на части государственного тендера не суммировал предполагаемую стоимость всех частей и, исходя из этого, выбрал неверное производство.

Таким образом, не соответствующей условиям получения пособия суммой является 607 632,92 евро. Департамент должен будет вернуть эти средства.

rus.delfi.ee
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