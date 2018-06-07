07.06.2018, 07:10

Еще один "подвиг" гинеколога из Украины: женщина носила мертвый плод и сама чуть не лишилась жизни

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Кирсти Вайнкюла
Кирсти Вайнкюла
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
EST 1
Еще один "подвиг" гинеколога из Украины: женщина носила мертвый плод и сама чуть не лишилась жизни
Joonistas Ats Nukki.

Из-за некомпетентности гинеколога из Украины молодая женщина оказалась на волоске от смерти, пишет Eesti Ekspress. Неужели для того, чтобы скрыть тяжкую врачебную ошибку, подделали историю болезни пациентки?

В прошлом номере Eesti Ekspress писали о судебном процессе жительницы Хийумаа и Департамента здоровья, причиной которого была врачебная ошибка доктора Коваленко. После выхода статьи выяснилось, что это был не единичный случай.

Беременность с кровотечением и тошнотой

Живущая в маленькой деревне на берегу моря на Хийумаа Кай (имя изменено — прим. ред.) впервые забеременела в феврале 2016 года. Ей тогда было 20 лет, она училась на последнем курсе Хаапсалуского центра профессионального образования.

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Она встала на учет по беременности в Хийумааской больницы у доктора Дмитрия Коваленко. Приехавший из Украины врач начал работать в Хийумааской больнице 16 декабря 2015 года.

"Коваленко не говорил по-эстонски, но я никогда не учила русский, общались так, что медсестра переводила его слова", — описывает Кай свой визит к Коваленко.

Коваленко с помощью ультразвука установил, что плоду три недели, и Кай радостно вернулась в училище.

Через несколько дней у Кай заболел живот и возникло кровотечение. Кай доставили в Хаапсалускую больницу. Поскольку гинеколога там на работе не было, Кай к ночи отвезли в Таллинн.

Около часа ночи дежурный врач женской клиники Ида-Таллиннской центральной больницы осмотрел Кай и сказал, что не видит у плода сердечной деятельности, но плод еще может быть слишком маленьким. Он порекомендовал через несколько дней сходить в Хийумааскую больницу к своему врачу.

Кай пошла и взяла с собой мужа.

"Коваленко посмотрел на ультразвуке, сказал, что все хорошо, сердце бьется, также дал нам с собой снимок с ультразвука", — говорит Кай. Когда муж спросил, точно ли врач уверен, что все на сто процентов в порядке, Коваленко ответил утвердительно.

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Кай вернулась в училище, но ей все время было плохо. Однако для нее это было скорее радостью, потому что она знала, что плохое самочувствие в начале беременности естественно.

"Сердце плода не бьется!"

Несколько дней спустя Кай позвонила гинеколог Эна Вольмер, которая раз в месяц в течение недели принимает пациентов в Хийумааской больнице и в это время ведет прием и в женской консультации. По просьбе акушерки она посмотрела карту беременности Кай.

"Дело странное, плод слишком маленький", — сказала Вольмер. Врач была обеспокоена, потому что, хотя беременность длилась полтора месяца, плод выглядел слишком маленьким для этого срока. "Я немедленно должна осмотреть тебя", — сказала Вольмер, после чего Кай первым же паромом приехала на Хийумаа.

Несколько часов спустя Вольмер после ультразвукового обследования вынуждена была сообщить трагическую новость: "Сердце плода не бьется. По меньшей мере две недели".

Для Кай это было потрясением. Ведь всего несколько дней назад Коваленко подтвердил противоположное и дал в доказательство снимок с ультразвука.

Вольмер назначила Кай медикаментозный аборт, в ходе которого замерший плод выходит из организма. Она также дала в соответствии с правилами первую таблетку. Вольмер вернулась на материк, Кай осталась в больнице на попечении Коваленко.

Утром 10 марта Кай была в больнице, все шло по плану — у нее начались боли и кровотечение. После аборта акушерка отправила Кай к врачу на ультразвук на осмотр. Коваленко посмотрел, сказал, что все в порядке, и отправил Кай домой.

Два-три дня спустя у Кай снова заболел живот.

"Это нормально, матка сокращается", — пыталась Кай объяснить себе боли. К Коваленко идти она не хотела. Врач все равно не понял бы ее жалобы, к тому же женщина больше не доверяла ему.

17 марта Кай позвонила доктору Вольмер, потому что боли были невыносимыми. Вольмер велела немедленно идти в больницу. На следующее утро Кай пошла.

Акушерка обнаруживает заражение крови

Коваленко осмотрел Кай на ультразвуке. Было видно, что матка все-таки нуждается в чистке поле аборта. Кай погрузили в наркоз, и Коваленко провел процедуру. После этого Кай почувствовала озноб, и акушерка измерила ей температуру — температура поднялась до 41,2.

"Врач испугался, меня сразу отвезли в интенсив, он позвонил Эне Вольмер, чтобы спросить, что делать дальше".

По рекомендации Вольмер сразу начали лечение — капельную инфузию и антибактериальную терапию. "Коваленко снова отвез меня на ультразвук, но акушерка сказала, что ты эту девочку больше смотреть не будешь, я посмотрю сама", — описывает Кай случившееся.

Ультразвук показал, что состояние очень плохое: в брюшной полости жидкость, анализы крови указывали на заражение крови. Кай доставили на самолете в таллиннскую больницу.

На самолете на операцию

Кай прибыла в Ида-Таллиннскую центральную больницу около 17 часов. "Перитонит после абразии полости матки", — написал дежурный врач в документах. Это означает, что в результате чистки матки возникло воспаление брюшины. Нижняя часть живота Кай болела, живот распух. Анализы крови показали заражение крови. "Указание на возможный сепсис", — написал врач в истории болезни.

Кай поздно вечером того же дня сделали экстренную операцию, и ее жизнь спасли. В таллиннской больнице она пробыла около двух недель, позднее еще столько же дома при постельном режиме. "Эна Вольмер все время была со мной на связи", — говорит Кай. "Коваленко ни разу не поинтересовался, как у меня дела".

Эна Вольмер поясняет, что такие ситуации после аборта возникают очень редко. "Это было очень тяжелое состояние, когда острое воспаление охватило матку, яичники и уже брюшину, если промедлить с помощью, воспаление могло бы пойти дальше в другие органы. Такие ситуации возникают, если матка как следует не очищена от абортивного материала или он на долгое время остался внутри", — поясняет Вольмер. За 30 лет работы Вольмер раньше видела только один такой случай, Кай была второй.

Вольмер признает, что как ей, так и женщинам Хийумаа с Коваленко было очень трудно. Выясняется, что Коваленко следовал не европейским или эстонским, а украинским правилам и методам лечения. Отличаются и эстонские и украинские методы аборта, ведение родов, приемы обезболивания и лекарственные препараты.

"Возможно, что тяжелое состояние Кай было обусловлено именно этим. Возможно, что в Украине не используют в случае воспаления после аборта те антибиотики, которые доступны в Эстонии. Казалось, что у Коваленко также было не так много опыта с аппаратом ультразвука и он не смог определить замершую беременность", — рассуждает Вольмер.

По словам Вольмер, ей было очень сложно работать со вторым врачом, потому что их методы лечения не совпадали. "Между врачами должно быть сотрудничество, но Коваленко не был в этом заинтересован", — говорит Вольмер.

Например, Коваленко не признавал лекарств, а хотел сразу оперировать. "Для женщины это ведь последний вариант, сначала она пытается одолеть болезнь все-таки лекарствами. Когда я ехала на остров, мой прием был заполнен до отказа — женщины Хийумаа просто не доверяли Коваленко", — говорит Вольмер. Так, в некоторых случая выяснилось, что оперировать было не нужно, болезни взяли под контроль лекарствами.

"Коваленко был несогласен повышать квалификацию", — говорит Вольмер. На основании случившегося она считает необходимым, чтобы все врачи из третьих стран проходили тест на компетентность в Тартуском университете.

Руководитель больницы Рийна Тамм тоже поддерживает идею, чтобы "для врачей из третьих стран ужесточили требования, прежде чем они получили бы право предлагать медицинскую услугу в Эстонии".

Кто указал в документах температуру всего 37,6?

Но кто несет ответственность, если больница наняла некомпетентного врача?

Руководитель по связям с общественностью Департамента здоровья Ийрис Салури говорит, что врача наняла Хийумааская больница, следовательно, они несут ответственность. Проверка требования к знанию языка у врача тоже была задачей больницы.

Вопрос "кто несет ответственность?" встал у Кай и ее семьи и тогда, когда Кай, возвращаясь домой из Таллинна, получила с собой историю болезни. Там на удивление было написано, что в Хийумааской больнице у Кай была температура 37,6. Это, по ее словам, неправда.

"Никто не будет заказывать тебе самолет, если у тебя температура 37,6! Тебе дадут парацетамол и отправят тебя домой", — удивляется Кай. "Моя мама сразу заметила это и спросила, почему они изменили эту цифру. Боятся, что у больницы будут проблемы?" — спрашивает Кай.

Это не просто запись: подделка данных о здоровье — уголовное преступление.

Руководитель больницы Рийна Тамм говорит, что Кай не подавала жалобы ни в больницу, ни куда-либо еще. "Таким образом, у больницы не было оснований проверять случай болезни из-за подозрения на возможную врачебную ошибку, и во всех отношениях преждевременно делать в прессе выводы, что совершена врачебная ошибка или что произошла подделка", — говорит Тамм. Она добавляет, что если в Хийумааской больнице совершена врачебная ошибка, то больница должна нести ответственность и в ситуации, когда сам лечащий врач больше не работает.

Последний рабочий день Коваленко на Хийумаа был 27 апреля 2016 года.

Тамм говорит, что месяцем ранее получила от жителей Хийумаа обратную связь: отношением Коваленко к пациентам и знанием эстонского языка недовольны.

"Также были проблемы в связанном с некоторыми пациентами лечении — случаи, которые освещала Ekspress, — поэтому я предложила ему прекратить трудовые отношения", — говорит Тамм.

Доктор Коваленко бежит с Хийумаа

Кай сейчас 22 года. У нее прервались еще две беременности.

Сколько женщин пострадало за четыре месяца работы Коваленко, Хийумааская больница не знает, потому что только одна подала официальную жалобу. Об этом случае Ekspress писала на прошлой неделе.

После судебного процесса в начале этого года Департамент здоровья аннулировал регистрацию Коваленко в качестве гинеколога. Сейчас он в Эстонии больше не работает. Кай и ее спутник жизни не подавали жалобу ни на Коваленко, ни на больницу.

"Я была эмоционально так опустошена, что просто не было сил", — говорит Кай.

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