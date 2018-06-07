Еще один "подвиг" гинеколога из Украины: женщина носила мертвый плод и сама чуть не лишилась жизни

Через несколько дней у Кай заболел живот и возникло кровотечение. Кай доставили в Хаапсалускую больницу. Поскольку гинеколога там на работе не было, Кай к ночи отвезли в Таллинн.

Около часа ночи дежурный врач женской клиники Ида-Таллиннской центральной больницы осмотрел Кай и сказал, что не видит у плода сердечной деятельности, но плод еще может быть слишком маленьким. Он порекомендовал через несколько дней сходить в Хийумааскую больницу к своему врачу.

Кай пошла и взяла с собой мужа.

"Коваленко посмотрел на ультразвуке, сказал, что все хорошо, сердце бьется, также дал нам с собой снимок с ультразвука", — говорит Кай. Когда муж спросил, точно ли врач уверен, что все на сто процентов в порядке, Коваленко ответил утвердительно.

Кай вернулась в училище, но ей все время было плохо. Однако для нее это было скорее радостью, потому что она знала, что плохое самочувствие в начале беременности естественно.

"Сердце плода не бьется!"

Несколько дней спустя Кай позвонила гинеколог Эна Вольмер, которая раз в месяц в течение недели принимает пациентов в Хийумааской больнице и в это время ведет прием и в женской консультации. По просьбе акушерки она посмотрела карту беременности Кай.

"Дело странное, плод слишком маленький", — сказала Вольмер. Врач была обеспокоена, потому что, хотя беременность длилась полтора месяца, плод выглядел слишком маленьким для этого срока. "Я немедленно должна осмотреть тебя", — сказала Вольмер, после чего Кай первым же паромом приехала на Хийумаа.

Несколько часов спустя Вольмер после ультразвукового обследования вынуждена была сообщить трагическую новость: "Сердце плода не бьется. По меньшей мере две недели".

Для Кай это было потрясением. Ведь всего несколько дней назад Коваленко подтвердил противоположное и дал в доказательство снимок с ультразвука.

Вольмер назначила Кай медикаментозный аборт, в ходе которого замерший плод выходит из организма. Она также дала в соответствии с правилами первую таблетку. Вольмер вернулась на материк, Кай осталась в больнице на попечении Коваленко.

Утром 10 марта Кай была в больнице, все шло по плану — у нее начались боли и кровотечение. После аборта акушерка отправила Кай к врачу на ультразвук на осмотр. Коваленко посмотрел, сказал, что все в порядке, и отправил Кай домой.

Два-три дня спустя у Кай снова заболел живот.

"Это нормально, матка сокращается", — пыталась Кай объяснить себе боли. К Коваленко идти она не хотела. Врач все равно не понял бы ее жалобы, к тому же женщина больше не доверяла ему.

17 марта Кай позвонила доктору Вольмер, потому что боли были невыносимыми. Вольмер велела немедленно идти в больницу. На следующее утро Кай пошла.

Акушерка обнаруживает заражение крови

Коваленко осмотрел Кай на ультразвуке. Было видно, что матка все-таки нуждается в чистке поле аборта. Кай погрузили в наркоз, и Коваленко провел процедуру. После этого Кай почувствовала озноб, и акушерка измерила ей температуру — температура поднялась до 41,2.

"Врач испугался, меня сразу отвезли в интенсив, он позвонил Эне Вольмер, чтобы спросить, что делать дальше".

По рекомендации Вольмер сразу начали лечение — капельную инфузию и антибактериальную терапию. "Коваленко снова отвез меня на ультразвук, но акушерка сказала, что ты эту девочку больше смотреть не будешь, я посмотрю сама", — описывает Кай случившееся.