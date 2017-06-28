28.06.2017, 15:30

ЕС сделал Юргена Лиги примером того, как не надо себя вести

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rus.delfi.ee
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ЕС сделал Юргена Лиги примером того, как не надо себя вести
Fotomontaaž/Euroopa Ülemkogu meediapank

В связи с председательством Эстонии в ЕС эстонских министров учат правильно общаться с журналистами. Министров учат, как не надо себя вести, показывая им плохие интервью — интервью Юргена Лиги.

Специалисты по пиару из Брюсселя приводят поведение Лиги в пример министрам, чтобы они себя с журналистами так не вели.

На видео приезжает министр, выходит из машины, пиджак одет наполовину, в руке болтается пакет, другой рукой заправляет рубашку в штаны. Журналист у него что-то спрашивает, министр наклонется к нему в недоумении и спрашивает: "что?", одновременно заправяляя рубашку в штаны, и в итоге лишь говорит: "нечего сказать", "ничего интересного".

Чудное интервью, не правда ли?

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