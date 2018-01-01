01.01.2018, 18:55

ERR: решение отказаться от исполнения гимна было сложным и взвешенным

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rus.delfi.ee
EST
Karmel Killandi
Karmel KillandiFoto: Priit Simson

Ответственный редактор новогодней программы ETV на площади Вабадузе Кармел Килланди ответила на недовольство критиков и объяснила, почему в этом году было решено обойтись без гимна Эстонии.

”Все причастные к новогоднему мероприятию стороны очень долго обсуждали и взвешивали, как поступить. При подготовке программы мы исходили из того, что для исполнения гимна необходимо наличие достаточно достойной среды и его нельзя петь под грохот салюта. Это просто неуместно. Поэтому и речь президента была запланирована за немного более ранее время, чем обычно, чтобы было возможно спокойно наблюдать за важными для нас моментами”, — передает слова Килланди Õhtuleht.

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