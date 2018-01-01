01.01.2018, 18:55

ERR: решение отказаться от исполнения гимна было сложным и взвешенным

 (48)
rus.delfi.ee
EST
Karmel Killandi
Karmel KillandiFoto: Priit Simson

Ответственный редактор новогодней программы ETV на площади Вабадузе Кармел Килланди ответила на недовольство критиков и объяснила, почему в этом году было решено обойтись без гимна Эстонии.

”Все причастные к новогоднему мероприятию стороны очень долго обсуждали и взвешивали, как поступить. При подготовке программы мы исходили из того, что для исполнения гимна необходимо наличие достаточно достойной среды и его нельзя петь под грохот салюта. Это просто неуместно. Поэтому и речь президента была запланирована за немного более ранее время, чем обычно, чтобы было возможно спокойно наблюдать за важными для нас моментами”, — передает слова Килланди Õhtuleht.

Читайте также:
89 900€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
199 000€
Tallinn, Часть дома
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
138 900€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
275 000€
Tallinn, Квартира
138 000€
Tallinn, Квартира
199 900€
Tallinn, Часть дома
199 999€
Tallinn, Часть дома
81 000€
Tallinn, Квартира
76 000€
Tallinn, Квартира
174 900€
Saue vald, Часть дома
172 000€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии