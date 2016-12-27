По данным ERR, гендиректорат Европейской комиссии (ЕК) по вопросам коммуникации выбрал новым главой представительства ЕК в Эстонии Кейта Каземетса — официально об этом объявят в начале следующего года.

Сам Каземетс и представительство ЕК в Эстонии пока эту новость не подтверждают, передает rus.err.ee со ссылкой на новостной портал ERR.

"Последний тур собеседования был 21 декабря, теперь нужно дождаться окончательного решения. Сейчас в комиссии каникулы, так что в начале следующего года станет известно об официальном решении", — сказал Каземетс.

В представительстве ЕК в Эстонии сообщили о коллективном отпуске в ЕК, на работу чиновники вернуться лишь 3 января, так что официального решения стоит ждать лишь в конце следующей недели.

Ранее ERR.ee сообщал, что в решающем туре в борьбе за место руководителя представительства ЕК в Эстонии сошлись вице-канцлер по внутреннему рынку Министерства экономики Кейт Каземетс и советник бюро отдела Европы Министерства иностранных дел Таави Тоом.