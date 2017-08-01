Эрнитс: предложение первого номера в общем списке прозвучало для Сависаара как издевательство

Депутат-центрист Пеэтер Эрнитс сказал, что вчерашнее собрание Сависаара показало, что пропасть между двумя лагерями в Центристской партии слишком большая для того, чтобы выступить на выборах в Таллинне единым списком.

"По сути идет игра с огнем. Вчерашнее предложение Сависаару первого номера в общем списке прозвучало для него как форменное издевательство, поскольку по существу это пустое предложение", — сказал Эрнитс.

По сути первое место означает, что если кандидат не наберет достаточного количества своих личных голосов, то его все равно можно будет наделить мандатом. Перед Сависааром же очевидно такой проблемы не стоит. По словам Эрнитса, Сависаар ждал более конкретного предложения.

Также он отметил, что участвовать в выборах Сависаара побудили именно действия прокуратуры и то, что его объявили достаточно здоровым для участия в судебных заседаниях. ”Государственная прокуратура по сути оплачивает его предвыборную кампанию, поскольку почти еженедельно перед выборами ввиду заседаний суда он будет автоматически попадать в орбиту внимания прессы”, — сказал Эрнитс.

Сам Эрнитс к списку Сависаара на данный момент присоединиться не планирует, так как занят в тартуском округе.