Эрки Сависаар: вернем под эстонский флаг порядка 300 торговых судов!

Как отметил Сависаар, к сожалению, долгое время морская отрасль находилась в упадке и ей не уделялось должного внимания, из-за чего сегодня у Эстонии нет ни одного торгового судна под собственным триколором. ”Мы поставили перед собой амбициозную, но вполне посильную задачу, чтобы в ближайшие семь лет вернуть под эстонский флаг около 300 торговых судов”, — сказал политик, отметив, что таким образом удастся кардинально изменить ситуацию, из-за которой в 2014 году из эстонского регистра было выведено последнее торговое судно.

Как объяснил член экономической комиссии, принятые сегодня поправки включают в себя ряд изменений, которые касаются как налоговых послаблений, так и разработки дигитальных решений. ”Самое главное изменение касается нулевой ставки подоходного налога для моряков. Это наиболее верный шаг, учитывая современные условия рынка труда. Вторая важная поправка касается социального налога, теперь работодатель будет платить не 33, а 20%”, — перечислил Эрки Сависаар грядущие изменения.

По мнению Сависаара, чтобы облегчить процедуру регистрации торговых судов, будет разработано соответствующее дигитальное решение. ”Например, будет запущена услуга э-регистрации судов, которая позволит э-резиденту поставить на учет судно дистанционно, то есть владелец не должен будет приезжать в Эстонии для оформления необходимых бумаг и от него не будут требовать собственного представителя на месте”, — заявил Эрки Сависаар.