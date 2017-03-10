Эрки Сависаар: Россия — наш сосед, а с соседями надо общаться, нравится нам это или нет

Вчера комиссия Рийгикогу по экономике обсудила с силламяэскими предпринимателями логистического и транспортного сектора возможные меры для поддержки данного сектора. Сегодня комиссия в Ида-Вирумаа посетит предприятия Eesti Energia и Viru Keemia Grupp и сосредоточится на вопросах развития сектора энергетики.

По оценке председателя комиссии по экономике Айвара Кокка, логистический и транспортный сектор невозможно повернуть на быстрый рост, но в будущем можно достичь бóльших успехов с помощью менее крупных проектов. ”Мы планируем составить единую команду с предпринимателями и отправиться в Москву на международную выставку транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia и на выставку транспорта в Казахстан, чтобы поддержать данный сектор на политическом уровне”, — сказал Кокк.

”Комиссия считает важным развитие пассажирских перевозок по железнодорожному маршруту Таллинн — Тарту — Рига. Комиссия по экономике также поддерживает идею увеличить количество железнодорожных рейсов между Таллинном и Москвой во время чемпионата мира по футболу, который состоится в следующем году. Это облегчит передвижение людей в обоих направлениях”, — отметил Кокк.

”Россия — наш сосед, а с соседями надо общаться, нравится нам это или нет. Политические отношения с Россией крайне сложные, но это не должно препятствовать торговле и бизнесу, — сказал член комиссии по экономике Эрки Сависаар. — Если нам удастся восстановить политический диалог, то предпринимателям, надеюсь, удастся продолжить коммерческую деятельность. От этого выиграет весь эстонский народ”.

Сегодня комиссия по экономике посетит предприятия сектора энергетики. В 10:00 пройдет встреча на Эстонской электростанции, а также экскурсия по электростанции Аувере и заводу Enefit280. В 12:00 комиссия по экономике обсудит доступность сланца и регулирование его добычи с представителями Viru Keemia Grupp. В 13:00 начнется экскурсия на завод по производству сланцевого масла Petroter. В 14:00 комиссия встретится с местными предпринимателями.