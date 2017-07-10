Эрки Сависаар: политические оппоненты разочарованы, что центристы остались единой командой

Зампредседателя фракции Центристской партии Эрки Сависаар отметил, что центристы преподнесли политическим оппонентам неприятный сюрприз, оставшись единым целым. Политик отметил также, что как реформисты, так и другие партии надеялись, что смогут увидеть расколотую надвое Центристскую партию, но их надежды не оправдались: партия сильна и едина как никогда ранее, сказано в пресс-релизе фракции Центристской партии.

Сависаар отметил, что многие уже радостно потирали руки, считая, что вместо предстоящих местных выборов Центристская партия будет заниматься внутрипартийными делами и забудет об избирателях. Но их желаниям не суждено было сбыться. «Очевидно, что сейчас наши политические оппоненты раздосадованы и расстроены, поэтому им не остается ничего иного, как вернуться к своей излюбленной и заезженной теме прокремлевских настроений. Эта известная и безосновательная страшилка, которой пугают реформисты, давно себя изжила, но видимо у Партии реформ кризис, раз за столь долгое время они так и не смогли придумать ничего другого», - отметил Сависаар.

По словам политика, результат переговоров и разочарование оппозиции ясно показывают, что Центристская партия выбрала верный путь, решив взять время, чтобы обсудить и решить внутрипартийные проблемы. «Сила нашей партии заключается в разносторонней поддержке и претворении в жизнь наших идей. Все это находит отклик людей, ведь для нас важно помочь каждому, вне зависимости от языка общения, социального статуса или места проживания. Именно поэтому наша партия популярна не только в Таллинне, но и по всей Эстонии», - сказал Эрки Сависаар.

Политик добавил также, что все эти разговоры и спекуляции на тему тайных договоренностей, по понятной причине, вызывают ажиотаж в СМИ, но реальность гораздо прозаичнее. «Создание внутрипартийного кодекса этики или Таллиннская предвыборная программа, а также более отрытый стиль управления не вызывают такого ажиотажа в прессе, но это именно то, что обсуждалось за столом переговоров», - сказал Сависаар, развеяв слухи о тайных договоренностях участников переговоров.