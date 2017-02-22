Эрки Сависаар: эстонское государство и природа останутся и после строительства Rail Baltic

Член экономической комиссии Рийгикогу, центрист Эрки Савсисаар сказал, что строительство трассы Rail Baltic значительно улучшит железнодорожное сообщение с Европой. При этом, имеющаяся в Эстонии железная дорога продолжит функционировать.

По мнению Сависаара, к сегодняшнему дню партнеры Эстонии Латвия и Литва уже подготовили все необходимые бумаги и составление плана будущей трассы вышло на финишную прямую. Эстония планирует утвердить проект во второй половине 2017 года. Когда правительство во главе с Центристской партией вступило в должность, переговоры о строительстве Rail Baltic уже велись на европейском уровне и многие решения уже были приняты, в том числе был выбран вариант, при котором трасса должна будет проходить через курортный город Пярну. ”Начинать все с начала и надеяться на то, что наши партнеры в Латвии и Литве нас поддержат и поступят так же, что в Европе согласятся ждать наших решений так долго, было маловероятным”, — сказал Эрки Сависаар.

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Политик добавил также, что все эти разговоры о том, что европейские средства мы можем использовать по своему усмотрению, точно не отвечают действительности. ”Деньги из европейского кошелька, то есть средства, выделенные Европой на строительство трассы, нельзя использовать на развитие железнодорожного направления в сторону Тарту”, — отметил Сависаар. При этом, добавил политик, это вовсе не означает, что правительство прекратит развивать внутригосударственную железную дорогу после того, как трасса Rail Baltic будет построена. ”Конечно же, электрички и вагоны продолжат курсировать по железнодорожной трассе Таллинн-Тарту-Валга” — сказал Сависаар.

Политик отметил, что плюсы и минусы есть как у трассы через Пярну, так и через Тарту-Валга, но проект Rail Baltic Сависаар поддерживает при любом варианте. ”Учитывая возможности, которые откроются перед нами со строительством трассы, отказаться от европейских дотаций на строительство железнодорожной трассы было бы весьма недальновидно. Для Эстонии это проект века и, если мы упустим этот шанс, это не лучшим образом отразится на нашей конкурентоспособности. Плюс ко всему, мы потерям деньги, которые уже государство вложило в этот проект”, — отметил депутат Рийгикогу.

Общая стоимость проекта Rail Baltic составляет 4,8 миллиарда евро. На строительство трассы в нашей стране будет потрачено порядка 1,3 миллиарда евро. При этом доля финансирования Эстонии составит 250 миллионов. Сависаар отметил, что если ЕС со своей стороны сократит финансирование проекта и сумма окажется гораздо меньше запланированной, то в этом случае Эстония, Латвия и Литва могут совместно отказаться от участия в проекте. ”Я верю, что объем грузоперевозок будет достаточным и железная дорога не превратится для государства в обузу”, — сказал парламентарий.

Сависаар также опроверг слухи о том, что строительство трассы негативно повлияет на эстонскую природу. Конечно, строительство железной дороги и создание необходимой инфраструктуры внесет в жизнь животных неразбериху, но лучшие специалисты работают над тем, чтобы свести все риски к минимуму. ”Запланировано, что через каждые 10 километров будут построены специальные зеленые коридоры для животных, для маленьких животных и земноводных будут созданы безопасные переходы. Предусмотрены различные варианты, так что все животные смогут безопасно перебраться с одной стороны трассы на другую”, — отметил Сависаар.