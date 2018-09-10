10.09.2018, 15:31

Эрки Сависаар: Эрнитс мог бы поступить по-мужски и покинуть Рийгикогу

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rus.delfi.ee
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Marina Kaljurand ametivannet andmas, peaministri poliitiline avaldus
Erki Savisaar riigikogus. Foto: Tiit Blaat

По словам зампредседателя фракции Центристской партии Эрки Сависаара, решение Пеэтера Эрнитса присоединиться к EKRE достойно сожаления и было бы правильно, если бы Эрнитс поступил по-мужски и покинул парламент, чтобы на предстоящих выборах избираться в Рийгикогу от другой партии.

По словам Сависаара, очень жаль, что бывшие соратники Эрнитса по партии узнали о его решении выйти из рядов центристов из СМИ. ”Конечно же, Эрнитс мог бы сообщить о своем решении, теперь уже бывшим коллегам по фракции, лично. Особенно учитывая тот факт, что ранее он неоднократно говорил о том, что отстаивает и будет отстаивать интересы избирателей Центристской партии”, — сказал Сависаар.

Зампредседателя фракции добавил также, что Эрнитс попал в Рийгикогу по компенсационному мандату, баллотировавшись в парламент в рядах Центристской партии. ”Избиратели и партия доверили ему представлять свои интересы в парламенте. И если он хочет теперь присоединиться к другой партии, то было бы правильней отказаться от своего места в Рийгикогу и попробовать получить депутатский мандат в марте 2019 года в рядах консерваторов”, — сказал Эрки Сависаар.

Сависаар признал, что в ноябре 2016 года у Центристской партии впервые за долгие годы появилась возможность претворить в жизнь свою политическую программу, возглавляя правительство страны и будучи партией премьер-министра. ”Очень прискорбно, что в ситуации, когда мы предприняли ряд шагов для исправления безуспешной политики Партии реформ за последние 17 лет, пойдя на встречу фермерам, исправив положение людей с низким или средним доходом, а также улучшив доступность медицинской помощи, политик от Центристской партии ставит это все под сомнение, решив уйти таким вот образом”, — сказал Сависаар отметив также, что своим уходим из рядов центристов Эрнитс показал, как на самом деле относился к принципу солидарного и сплоченного общества.

Говоря о будущем, Сависаар отметил, что целью депутатов фракции Центристской партии является отстаивание интересов не только своих избирателей, а всех жителей Эстонии, вне зависимости от их доходов, возраста или языка общения. ”И хотя уход Эрнитса и изменит баланс голосов, сделав голосования более напряженными, коалиция все еще находится в большинстве, и мы сделаем все от себя зависящее, чтобы принять все необходимые решения, в том числе бюджет на следующий год. На выборы центристы пойдут сильной командой, будучи популярнейшей партией. И это факт”, — подытожил Эрки Сависаар.

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