Эрки Сависаар: Эрнитс мог бы поступить по-мужски и покинуть Рийгикогу

По словам Сависаара, очень жаль, что бывшие соратники Эрнитса по партии узнали о его решении выйти из рядов центристов из СМИ. ”Конечно же, Эрнитс мог бы сообщить о своем решении, теперь уже бывшим коллегам по фракции, лично. Особенно учитывая тот факт, что ранее он неоднократно говорил о том, что отстаивает и будет отстаивать интересы избирателей Центристской партии”, — сказал Сависаар.

Зампредседателя фракции добавил также, что Эрнитс попал в Рийгикогу по компенсационному мандату, баллотировавшись в парламент в рядах Центристской партии. ”Избиратели и партия доверили ему представлять свои интересы в парламенте. И если он хочет теперь присоединиться к другой партии, то было бы правильней отказаться от своего места в Рийгикогу и попробовать получить депутатский мандат в марте 2019 года в рядах консерваторов”, — сказал Эрки Сависаар.

Сависаар признал, что в ноябре 2016 года у Центристской партии впервые за долгие годы появилась возможность претворить в жизнь свою политическую программу, возглавляя правительство страны и будучи партией премьер-министра. ”Очень прискорбно, что в ситуации, когда мы предприняли ряд шагов для исправления безуспешной политики Партии реформ за последние 17 лет, пойдя на встречу фермерам, исправив положение людей с низким или средним доходом, а также улучшив доступность медицинской помощи, политик от Центристской партии ставит это все под сомнение, решив уйти таким вот образом”, — сказал Сависаар отметив также, что своим уходим из рядов центристов Эрнитс показал, как на самом деле относился к принципу солидарного и сплоченного общества.