Эрки Сависаар будет баллотироваться по избирательному списку в Ласнамяэ

На предстоящих выборах в органы местного самоуправления, наряду с первым номером в округе Ласнамяэ Михаилом Кылвартом, свою кандидатуру выдвинет и зампредседатель фракции Центристской партии Эрки Сависаар.

По словам Сависаара, он готов баллотироваться в Ласнамяэ, чтобы поддержать как партию, так и возглавившего избирательный список Михаила Кылварта.

”Таллинн, как и вся Эстония важен для Центристской партии. Наша цель — выиграть выборы и получить большинство мест в столице. Разумеется, я хочу внести свой вклад в наше общее дело” — сказал Сависаар.

По его словам, возглавившие избирательные списки в Ласнамяэ и Мустамяэ — Михаил Кылварт и Таави Аас — сильные кандидаты, способные реализовать цели партии на предстоящих выборах в октябре. ”Все эти годы Таллинн был в хороших руках, благодаря столичным властям город хорошо функционировал. Доказательством тому являются высокие рейтинги в столице и положительные отзывы горожан о жизни в Таллинне” — отметил Сависаар.

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Сависаар признал, что несмотря на то, что все эти годы, под руководством политиков от Центристской партии, Таллинн и в частности Ласнамяэ развивались быстрыми темпами, почивать на лаврах еще рано. Депутат отметил также, что в округе Ласнамяэ предстоит проделать большую работу, чтобы донести до местных жителей цели и задачи Центристской партии. ”Конечно, баллотироваться в округе Ласнамяэ для меня не самый легкий путь и для меня это большой вызов. Но я надеюсь, что смогу донести до жителей одного из крупнейших районов столицы смелые идеи нашей партии” — сказал Сависаар.

По оценке Михаила Кылварта, который возглавил избирательный список партии в округе Ласнамяэ, задача любого кандидата, занявшего лидирующую позицию в партийном списке — привлечь наиболее компетентных и ответственных политиков в свою команду для достижения общей цели.

”Эрки Сависаар определенно усилит список кандидатов от Центристской партии в Ласнамяэ. Еще будучи депутатом Таллиннского городского собрания, Эрки Сависаар зарекомендовал себя как политик, который не только способен анализировать ситуацию, но и готовый до конца отстаивать свои убеждения” — сказал Кылварт.

Вице-мэр Таллинна добавил также, что Сависаар отлично показал себя и на посту зампредседателя фракции Центристской партии в Рийгикогу, не только как опытный политический деятель, но и как хороший командный игрок.