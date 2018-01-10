Эрки Сависаар: безосновательное выражение вотума недоверия указывает лишь на политическую культуру реформистов

Член экономической комиссии Рийгикогу, центрист Эрки Сависаар отметил, что по существу реформистам нечего предъявить министру экономики и инфраструктуры Кадри Симсон. Доказательством тому является невнятное объяснение причин выражения вотума недоверия и разброс претензий, которые явно притянуты за уши.

По словам Сависаара, которое передает пресс-служба фракции Центристской партии, еще в прошлом году, находящиеся в замешательстве и шоке члены Партия реформ, буквально спали и видели, кому бы выразить вотум недоверия, было видно, что им даже все равно кому выражать вотум недоверия: министрам или премьер-министру. Сегодня можно лишь констатировать факт, что за год в Партии реформ ничего не изменилось и шок от нахождения в оппозиции по-прежнему заставляет их искать виновников произошедшего. ”Сегодня правительство вынуждено разбираться с тем наследством, которое оставили после себя реформисты. Таллиннский порт, чтобы восстановить реноме, был выведен на биржу, объем инвестиций значительно вырос, а инфраструктура развивается и это уже не говоря об экономическом росте.” — перечислил Сависаар лишь некоторые решения правительства.

Политик объяснил, что в ближайшие четыре года в строительство общереспубликанских шоссе будет инвестировано 535 миллионов евро, на развитие других инфраструктурных объектов запланировано 135 миллионов. ”Например, средства пойдут на реконструкцию Горхолла или первый этап строительства железной дорогие в Хаапсалу. Относительно рентабельности последней неоднократно говорили эксперты, а результаты различных исследований ясно показывают, что восстановление ж/д сообщения полностью оправдывает себя и имеет огромный потенциал. Пярнуский аэропорт в ближайшие пять лет может превратиться в важный транспортный узел, с пропускной способностью в десятки тысяч пассажиров, что определенно положительно скажется на социально-экономическом развитии региона.” — сказал Сависаар.

По оценке Сависаара, абсолютно непонятным остается недовольство оппозиции желанием ввести в регионах бесплатный общественный транспорт, главная цель которого вдохнуть новую жизнь в регионы, которые за годы нахождения реформистов у власти лишь загибались. ”Услуги уездного транспорта осуществляют предприятия, которые получили это право по результатам публичного конкурса, при этом цены для перевозчиков фиксированы. Бесплатный транспорт абсолютно точно не принесет никакой дополнительной прибыли транспортным предприятиям. Единственные кто выиграет от этого шага, в том числе финансово — это местные жители, пассажиры.” — объяснил Сависаар, отметивший также, что Партия реформ должны быть хорошо информирована о системе дотаций общественного транспорта, учитывая, что в предыдущем правительстве портфель министра экономике принадлежал именно реформистам.

По мнению центриста, в свете экономического роста и проведения необходимых и крайне важных реформ, в том числе не облагаемого налогом минимума, Партия реформ, как и другие оппозиционные партии никак не могут смириться с успехами правительства и единственное, что им остается — раздувать бессмысленную панику. ”Я очень надеюсь, что в будущем к вотуму недоверия партии начнут относиться серьезнее и не будут использовать его как возможность для зарабатывание политических баллов.” — сказал Сависаар.