ЭР100: Юбилейный год можно отметить более чем тысячей разных способов

В юбилейный год празднования дня рождения Эстонии пройдет более 1000 мероприятий по всей стране. До сотого дня рождения Эстонской Республики с сегодняшнего дня осталось ровно 100 дней.

”Большая часть программы юбилейного года состоит из мероприятий, которые жители Эстонии решили сами подарить друг другу”, — сказал руководитель организационной команды ЭР100 Яанус Рохумаа посредством пресс-релиза. ”В постоянно пополняющейся программе юбилейного года на сегодняшний день уже имеется более тысячи мероприятий и пятисот подарков”, — добавил Рохумаа.

Яанус Рохумаа рассказал, что поскольку юбилейная программа состоит из мероприятий очень разного характера, то любой житель Эстонии найдет подходящую для себя возможность празднования. ”День рождения — это наш общий праздник, и у каждого должна быть возможность отпраздновать его именно таким образом, который ему ближе всего. Мы надеемся, что каждый житель Эстонии примет участие хотя бы в одном мероприятии или событии в рамках сотого дня рождения Эстонской Республики”, — добавил Рохумаа.

Программа дня рождения ЭР100 делится на 12 подпрограмм: дети и молодежь, кино, кулинарная культура, природа, искусство, музыка, спорт, театр, архитектура и общественное пространство, память и история, образование и наука, сообщества (ознакомьтесь с программой на домашней странице ЭР100).

В юбилейный год будет два периода наибольшей концентрации праздничных мероприятий — неделя дня рождения с 19 по 24 февраля и большая летняя неделя с 18 по 25 августа. ”Эти недели будут самыми яркими свечами на нашем большом юбилейном торте”, — сказала руководитель программы ЭР100 Маарья-Лийза Соэ.

Сотый день рождения Эстонской Республики отмечается с апреля 2017 года по февраль 2020 года. На сегодняшний день в мероприятиях, входящих в программу юбилейных событий, в течение полугода приняло участие приблизительно 100 000 человек.

В 2018 году исполнится 100 лет с момента создания Эстонской Республики. Более подробная информация о подготовке и мероприятиях юбилея: www.ev100.ee/ru.