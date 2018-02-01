ЭР100: Открыт тур подачи ходатайств в рамках проекта ”Каждому ребенку — свой музыкальный инструмент”

Сегодня, 1 февраля, открывается тур подачи ходатайств в рамках посвященного столетию Эстонской Республики проекта ”Каждому ребенку — свой музыкальный инструмент”. Ходатайства можно представлять до 20 марта. За три года в ходе проекта 325 учебным заведениям по всей Эстонии было подарено более 1700 музыкальных инструментов.

”В Эстонии создается музыка высокого класса, подтверждением этому являются и события музыкальной программы ЭР100. Благодаря начинанию ”Каждому ребенку — свой музыкальный инструмент” можно быть уверенным в том, что эстонская музыка продолжить звучать и покорять людей как в Эстонии, так и за рубежом”, — сказал руководитель организационной команды ЭР100 Яанус Рохумаа.

”Тур подачи ходатайств этого года совпадает с празднованием юбилейного года и является завершающим, поэтому ожидается большое число ходатайств”, — сказал руководитель проекта ”Каждому ребенку — свой музыкальный инструмент” Аллан Тамме. ”С помощью туров подачи ходатайств, новых музыкальных инструментов, а также тех, кто оказал поддержку в их приобретении, уже достигнуты большие результаты. Так, например, Молодежный оркестр Мульгимаа, получивший поддержку через платформу ”Hooandja”, даст 3 февраля свой первый концерт в культурном центре волости Каркси”, — поделился радостью Тамме.

Тур подачи ходатайств для получения поддержки в приобретении музыкальных инструментов 2018 года открыт с 1 февраля по 20 марта (включительно). С подробной информацией о подаче ходатайств можно познакомиться здесь: www.ev100.ee/et/igal-lapsel-oma-pill.

С 2015 по 2017 год в ходе проекта ”Каждому ребенку — свой музыкальный инструмент” на приобретение музыкальных инструментов было направлено 1 222 136 евро, благодаря чему 325 учебным заведениям было подарено более 1700 музыкальных инструментов. Все желающие могут поддержать приобретение музыкальных инструментов на специальной странице платформы ”Hooandja” pill.hooandja.ee, или позвонив по номеру 900 5505.

Инициаторами совместного подарка ”Каждому ребенку — свой музыкальный инструмент” в рамках ЭР100 являются Союз музыкальных школ Эстонии, Общество духовой музыки Эстонии, Эстонский центр фольклорной музыки, Эстонcкий союз образования в области эстрадной музыки, Союз симфонических оркестров Эстонии и организационная команда ЭР100 Государственной канцелярии.

В 2018 году исполнится 100 лет с момента создания Эстонской Республики. Более подробная информация о подготовке и мероприятиях: www.ev100.ee.