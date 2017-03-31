Энн Ээсмаа: Партии реформ следует воздержаться от прокремлевских обвинений

По мнение члена правления Центристской партии Энна Ээсмаа, последние высказывание политиков из стана реформистов наносят вред имиджу Эстонии и вызывают лишь чувство стыда перед союзниками и партнерами, что в свою очередь угрожает безопасности страны.

Член правления Центристской партии и вице-спикера парламента Энн Ээсмаа прокомментировал вчерашнее интервью Андруса Ансипа и отметил, что оно обнажило сразу несколько проблем. "Во-первых, Андрус Ансип как вице-президент Еврокомиссии должен быть аполитичным, но несмотря на это, давая интервью газете Eesti Päevaleht, он повел себя как главный комментатор и критик крупнейшей оппозиционной партии. За такое активное вмешательство во внутреннюю политику и раньше призывали уполномоченных к порядку", — пояснил Ээсмаа.

Он добавил, что вторая проблема — еще серьезнее, потому что касается безопасности Эстонии. "Действующее правительство неоднократно заявляло и подтверждало, что наша политика в области безопасности и внешней политики останется прежней. Мы продолжим начатый курс. Эстония и НАТО, Эстония и ЕС — являются неотъемлемой частью друг друга. И здесь возникает вопрос, в чьих интересах действуют реформисты, пытаясь подорвать доверие к нашему государству?" — задается вопросом Энн Ээсмаа.

"Многие политики из стана реформистов с самого начала работы нового правительства пытались поставить под сомнение действия коалиции в сфере внешней политики и политики безопасности. Это наносит непоправимый вред имиджу нашей страны, подрывает доверие. Вице-президент Еврокомиссии должен понимать это как никто лучше, поэтому он мог бы сначала подумать о последствиях таких высказываний для страны и только потом раздавать комментарии СМИ. Как политик, работающий в Брюсселе, он не должен идти на поводу своих однопартийцев и выводить местные выборы на европейский уровень", — отметил Ээсмаа.