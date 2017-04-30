Энергофоры и световые шары. Уфолог Игорь Вольке рассказал об аномалиях в Эстонии

"Мы сейчас живем в мире не постправды, а наоборот, доправды", — считает более 35 лет исследующий случаи НЛО Игорь Вольке. Его не раздражает, что его называют уфологом. По его собственным словам, в более широком плане он исследователь экологических аномалий. Того, что исследовать, все прибавляется.

Вольке говорит, что у эстонцев есть свой НЛО-мир, который доходит до нас через сказки и легенды, пишет Maaleht. "Если посмотреть мое исследование во временной шкале, то оно касается и фольклора. Рассказы — это рассказы. И те, которые родились в XX веке и в начале этого века. Если в старые времена нам говорили о домовых, то сейчас мы называем их по-другому. Рассказы тоже модернизируются, что с того, что суть одна и та же".

В качестве примера он называет ряссаский огненный шар с острова Муху. "Это окруженная десятками и десятками рассказов экологическая аномалия. Наблюдения такого явления встречаются время от времени и в наше время, но со старых времен, более ста лет назад, известны световые шары, которые бегают по каменным оградам, бегают над полем, приходят за дома людей… даже взрываются. Иногда забираются в лодки рыбаков, на нос лодки, и им сопутствует множество других визуальных эффектов. Это пример экологической аномалии, которая жила, живет и, очевидно, будет жить и дальше".

По словам Вольке, в течение десятков лет ему поступали рапорты или сообщения — десятки в год, пик был в 1988-1992 годах. Также он утверждает, что с начала 1980-х годов он соприкасался со сборщиками информации об НЛО военно-воздушных сил и военно-морского флота Советского Союза.

"У нас здесь в Таллинне на Эстониа пуйестеэ,5 была лаборатория цифрового завода специального подчинения. Это были цифровые заводы, и на Западе никто не мог сказать, что речь идет о военных заводах. Делали радио и одновременно исследовали внеземные сигналы. Я был через это знаком и с начальником разведки Северо-западного военного округа, к нему стекались сообщения об экологических аномалиях — выходящие из моря существа, летающие над морем объекты. Эти данные были засекречены. Рапорты погранохраны отправлялись прямо в КГБ. Перед распадом Советского Союза были даже военно-космические силы, которыми командовал генерал-полковник Антошкин, который поныне жив. Если бы можно было поговорить с этим человеком!".

Вольке утверждает, что в Эстонии очень много различных феноменов. "Особенно красочные у нас энергофоры, шары, столбы, кубики… Они слишком скучные, чтобы включить фантазию, но такие интригующие, что невозможно махнуть рукой. Энергетические светящиеся объекты. Они встречаются в определенных местах. Русские когда-то сказали, что им неважно, каково их происхождение, откуда они приходят, их интересует, на каком топливе они движутся. И тогда их и исследовали. Мир разведки был хорошо информирован".

"На другом конце этой струи света должен быть прожектор, при нем источник энергии и за ним кто-то, кто его включает и выключает. Подумать можно было бы и о том, что кому нужно смотреть на эстонскую женщину в Вериора ночью около двух часов? Почему? Я верю, что пришельцы не хотят резкого изменения системы. Если бы этот свет вместо Вериора был на площади Вабадузе, то изменения были бы большие, люди не пошли бы на работу… Но нас подготавливают".

Интервью полностью читайте в Maaleht.