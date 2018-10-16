16.10.2018, 09:35

Энергетический фонд талантливой молодежи Ида-Вирумаа открыт для ходатайств


rus.delfi.ee
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Энергетический фонд талантливой молодежи Ида-Вирумаа открыт для ходатайств
Председатель правление Enefit Energiatootmise Март Проос и стипендиат прошлого этапа Костантин Дукач.Eesti Energia

До 5 ноября 2018 открыт очередной этап подачи ходатайств в созданный концерном Eesti Energia и Союзом самоуправлений Ида-Вирумаа Энергетический фонд талантливой молодежи. Молодые люди из Ида-Вирумаа могут ходатайствовать через фонд о поддержке своей деятельности по интересам.

В предыдущем туре поддержку получили около 20 молодых людей из Ида-Вирумаа, сферы увлечений которых варьировались от спорта до роботики. Среди получателей стипендии был и 17-летний любитель физики и математики из Нарвы Константин Дукач, который использовал полученную поддержку для участия на международной олимпиаде по физике и для подготовки к ней.

”Получение поддержки стало во всех смыслах хорошей новостью и принесло много пользы. Сумма поддержки покрыла плату за участие в олимпиаде, а также частично и расходы на поездку. Я однозначно рекомендую подавать заявки в Энергетический фонд талантливой молодежи и другим молодым людям: внешнее признание и материальная поддержка повышают уверенность в себе и придают мотивацию”, — прокомментировал стипендиат прошлого этапа Константин Дукач.

Подавать ходатайства с целью развития деятельности по интересам в Энергетический фонд талантливой молодежи могут молодые люди из Ида-Вирумаа в возрасте от 7 до 19 лет: можно ходатайствовать о поддержке участия в олимпиадах, конкурсах и спортивных состязаниях, развития научных и технических знаний, и приобретения связанного с хобби инвентаря. Ходатайства могут подавать сами молодые люди, их родители, учителя и руководители кружков. Анкета и условия участия находятся на домашней странице Союза самоуправлений Ида-Вирумаа: ivol.kovtp.ee/taotlemine-koostoo.

Энергетический фонд был основан концерном Eesti Energia в сотрудничестве с Союзом самоуправлений Ида-Вирумаа в 2013 году, его целью является поддержка деятельности по интересам молодежи в регионе. В течение года Энергетический фонд распределяет 9 000 евро, 5 000 из этой суммы является вкладом Eesti Energia в научные и образовательные проекты, а 4 000 евро — вклад Союза самоуправлений Ида-Вирумаа в прочие виды деятельности по интересам. Энергетический фонд талантливой молодежи распределяет поддержку два раза в год: весной и осенью. Стипендии осеннего этапа 2018 года будут выданы в декабре.

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