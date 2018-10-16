Энергетический фонд талантливой молодежи Ида-Вирумаа открыт для ходатайств

В предыдущем туре поддержку получили около 20 молодых людей из Ида-Вирумаа, сферы увлечений которых варьировались от спорта до роботики. Среди получателей стипендии был и 17-летний любитель физики и математики из Нарвы Константин Дукач, который использовал полученную поддержку для участия на международной олимпиаде по физике и для подготовки к ней.

”Получение поддержки стало во всех смыслах хорошей новостью и принесло много пользы. Сумма поддержки покрыла плату за участие в олимпиаде, а также частично и расходы на поездку. Я однозначно рекомендую подавать заявки в Энергетический фонд талантливой молодежи и другим молодым людям: внешнее признание и материальная поддержка повышают уверенность в себе и придают мотивацию”, — прокомментировал стипендиат прошлого этапа Константин Дукач.

Подавать ходатайства с целью развития деятельности по интересам в Энергетический фонд талантливой молодежи могут молодые люди из Ида-Вирумаа в возрасте от 7 до 19 лет: можно ходатайствовать о поддержке участия в олимпиадах, конкурсах и спортивных состязаниях, развития научных и технических знаний, и приобретения связанного с хобби инвентаря. Ходатайства могут подавать сами молодые люди, их родители, учителя и руководители кружков. Анкета и условия участия находятся на домашней странице Союза самоуправлений Ида-Вирумаа: ivol.kovtp.ee/taotlemine-koostoo.