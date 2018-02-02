Эльмар Вахер о строительстве границы: я понимаю, что 100 миллионов не так просто найти

Глава Департамента полиции и погранохраны (РРА) Эльмар Вахер понимает, что правительство не может достать из тумбочки более 100 миллионов евро, чтобы финансировать строительство восточной границы по ранее принятому плану, передает rus.err.ee.

В представленной Кабинету министров в конце февраля 2015 года предварительной оценке на строительство восточной границы требовалось 79 млн евро, но согласно подготовленному в декабре 2017 года проекту строительства, восточная граница будет стоить около 200 миллионов.

Когда стало известно о подорожании более чем в два раза, РРА представил Министерству внутренних дел три возможных варианта дальнейших действий. Сейчас для выработки решения было решено взять две недели.

Вполне вероятно, что при строительстве границы придется уменьшить амбиции. "Никто не достанет 100 миллионов из тумбочки. Но точнее мы сможем сказать через две недели. Пока я хочу дать отдохнуть своей команде", — сказал Вахер.