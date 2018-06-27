Elisa совершила первый в мире звонок в сети 5G

«Объемы передаваемых по всему миру данных неуклонно увеличиваются, так что крайне важным является своевременное внедрение новых технологий связи. Эстония уже сейчас участвует в усовершенствовании автопилотных транспортных средств, а без сети 5G трудно организовать автоматизированное дорожное движение на базе искусственного интеллекта», сказала министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.

Исполнительный директор Elisa Eesti Сами Сеппянен надеется, что начавшаяся в апреле подготовка к аукциону частот 5G будет завершена быстро и Эстония станет пионером в сфере разработок и внедрения 5G во всем мире. «5G обеспечит десятикратное увеличение скоростей мобильного обмена данными. Такие сверхскоростные соединения позволят нам передавать информацию гораздо эффективнее прежнего, что будет способствовать созданию принципиально новых типов приложений. Хочется увидеть Эстонию наравне с Финляндией среди первопроходцев развития сетей мобильной связи 5G», заявил Сами Сеппянен.

Уже в ближайшем будущем 5G даст многократное увеличение скоростей мобильного обмена данными. В настоящее время в первой в мире коммерческой сети 5G максимальная скорость обмена данным уже достигла внушительного показателя в 2,2 Гбит/с.

Эта сеть 5G была создана в сотрудничестве с концерном Huawei, предоставившим уникальные терминальные устройства 5G. Huawei является важным партнером Elisa по развитию сетей нового поколения и одним из ведущих разработчиков технологии 5G во всем мире, инвестировав в течение прошлого года в разработку таких сетей свыше 10 миллиардов долларов.

«Elisa быстро вступает в эпоху 5G, обеспечивая своим клиентам самые высокие скорости и максимум удобства. Мы в Huawei очень довольны этим развитием событий и готовы к дальнейшему сотрудничеству с Elisa для того, чтобы первыми внедрять сети 5G и сопутствующие приложения», заявил Чжан Ксибо (Zhang Xibo), вице-президент Huawei по сетям мобильной связи в странах Центральной, Восточной и Северной Европы.

Помимо более высоких скоростей и низких значений задержки, сеть 5G поддерживает одновременное подключение неограниченного количества устройств. Это открывает перед разработчиками ряд новых возможностей, в том числе для внедрения устройств и программных решений интернета вещей (Internet of Things).

Elisa смело развивает свою инфраструктуру для перехода на стандарт 5G, добавляя разные частотные слои и обеспечивая в настоящее время скорости обмена данными уже свыше 600 Мбит/с. Первая публичная сеть 5G сигнализирует о грядущих усилиях и одновременно является кульминацией более чем двухлетней работы Elisa, в ходе которой тестировались будущие технологии 5G и некоммерческие приложения. Сеть 5G останется в квартале Ротерманна до частотного аукциона, после которого мы сможем продолжить сетевые разработки.