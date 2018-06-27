Elisa совершила первый в мире звонок в сети 5G
Сегодня впервые в мире две соседние страны соединились через звонок в сети 5G. Эстонский министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон и финский министр транспорта и коммуникаций Анне Бернер совершили первый в мире звонок в сети 5G, отметив таким образом новую веху в истории развития Elisa. Первый в мире GSM-звонок в 1991 году тоже состоялся в сети Elisa, а первый в Эстонии такой звонок — в 1994 году в сети Elisa при участии эстонского президента Леннарта Мери.
Первые в мире коммерческие сети 5G открылись сегодня в Тампере и Таллинне, одновременно состоялся первый в мире видеозвонок между двумя сетями 5G. Сегодня вечером эстонский министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон позвонила из Таллинна своей финской коллеге — министру транспорта и коммуникаций Анне Бернер. Местная сеть 5G была развернута на частоте 3,5 ГГц, которая является одной из базовых частот для всех будущих сетей 5G.
Первые в мире коммерческие сети 5G открылись сегодня в Тампере и Таллинне, одновременно состоялся первый в мире видеозвонок между двумя сетями 5G. Сегодня вечером эстонский министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон позвонила из Таллинна своей финской коллеге – министру транспорта и коммуникаций Анне Бернер. Местная сеть 5G была развернута на частоте 3,5 ГГц, которая является одной из базовых частот для всех будущих сетей 5G.