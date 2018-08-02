Elisa рекомендует: Как распознать мошеннический звонок и отреагировать на него?

”К счастью, в наше время телефоны могут сразу показать и название государства входящего звонка, что позволяет быстро разобраться в уместности этого звонка. То есть когда видно, что звонок поступает из Самоа или другой экзотической страны, в которой у человека нет друзей или деловых партнеров, то лучше вообще не отвечать и не перезванивать”, — пояснил Андрус Хийепуу.

При этом следует иметь в виду, что просто ответивший на зарубежный звонок житель Эстонии не подвергает себя риску. Никакой жулик из Самоа не сможет востребовать с нас деньги за совершенный им самим звонок. Клиент потеряет деньги только если он сам позвонит по номеру мошенника или отправит ему текстовое сообщение.

Но мошеннические звонки не всегда поступают из дальних стран. Часть мошеннических звонков на прошлой неделе была совершена из Бельгии, а раньше мошенники порой звонили с номеров с кодами Германии и Великобритании.



Перезванивать ли?

Хотя многие люди привыкли перезванивать по номерам сброшенных звонков, Elisa не советует звонить по номерам с незнакомыми кодами государства. ”Мошенники как раз ждут ответных звонков для активации высокого тарифа — эти деньги перезвонившая им жертва будет вынуждена заплатить на основании очередного счета за услуги телефонной связи”, — подчеркнул Андрус Хийепуу. Проще всего проигнорировать такой входящий звонок.

На что еще нужно обратить внимание? Некоторые люди используют в своих мобильных телефонах функцию автоматической отправки текстового сообщения о том, что абонент сейчас не может ответить на звонок. Например: ”Я занят(а), перезвоню Вам через час”. Отправка даже такого шаблонного SMS на номер мошенника может дорого обойтись. Так что прочитав в новостях об очередной волне мошеннических звонков, внимательно смотрите на номер каждого звонящего и отключите автоматическую отправку SMS-ответов.

Как проверить номер?

К сожалению, не существует ни одного абсолютно надежного способа проверки номера звонящего на предмет мошенничества. Если телефон показывает только код государства, то название этой страны можно легко найти по коду онлайн.

”Проще всего ввести код в поисковую строку Google, и человек сразу увидит название соответствующей страны”, — сказал руководитель подразделения частных клиентов Elisa.



Блокирование мошеннических звонков

Мошеннические звонки можно автоматически блокировать, добавляя номера в черный список своего смартфона или используя специальное блокировочное приложение. ”В магазине приложений их можно найти по ключевым словам Blacklist и Call Blocker. Подобные приложения содержат ряд возможностей для блокирования отдельных номеров и целых серий”, — добавил Андрус Хийепуу. ”При желании пользователь может заблокировать и все номера с кодом одного государства. Такие приложения доступны для смартфонов с операционными системами iOS и Android”.