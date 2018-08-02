02.08.2018, 10:17

Elisa рекомендует: Как распознать мошеннический звонок и отреагировать на него?

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rus.delfi.ee
EST
Oneplus 6
Foto: Hendrik Osula

В последние недели тысячи жителей Эстонии получили сброшенные звонки с неизвестных телефонных номеров с целью выманивания денег у людей, которые решат перезвонить по такому номеру с завышенным тарифом, что обнаружится лишь в следующем операторском счете.

Поскольку подобные мошеннические звонки, на первый взгляд, ничем не отличаются от других входящих звонков, важно научиться их распознавать и игнорировать. Руководитель подразделения частных клиентов Elisa Андрус Хийепуу приводит ряд простых советов по распознаванию мошеннических звонков и сохранению контроля над расходами на связь.

Откуда мне звонят?

Перед каждым телефонным номером есть код государства, из сети которого он совершается. Код Эстонии нам хорошо известен: +372. Поэтому если звонок поступил с номера с кодом другого государства и человеку никто сейчас не должен звонить из-за рубежа, то это, скорее всего, мошеннический звонок. Например, недавняя волна мошеннических звонков накрыла Эстонию аж из Самоа — высвечивался код государства +685.

”К счастью, в наше время телефоны могут сразу показать и название государства входящего звонка, что позволяет быстро разобраться в уместности этого звонка. То есть когда видно, что звонок поступает из Самоа или другой экзотической страны, в которой у человека нет друзей или деловых партнеров, то лучше вообще не отвечать и не перезванивать”, — пояснил Андрус Хийепуу.

При этом следует иметь в виду, что просто ответивший на зарубежный звонок житель Эстонии не подвергает себя риску. Никакой жулик из Самоа не сможет востребовать с нас деньги за совершенный им самим звонок. Клиент потеряет деньги только если он сам позвонит по номеру мошенника или отправит ему текстовое сообщение.

Но мошеннические звонки не всегда поступают из дальних стран. Часть мошеннических звонков на прошлой неделе была совершена из Бельгии, а раньше мошенники порой звонили с номеров с кодами Германии и Великобритании.

Перезванивать ли?

ТОП

Хотя многие люди привыкли перезванивать по номерам сброшенных звонков, Elisa не советует звонить по номерам с незнакомыми кодами государства. ”Мошенники как раз ждут ответных звонков для активации высокого тарифа — эти деньги перезвонившая им жертва будет вынуждена заплатить на основании очередного счета за услуги телефонной связи”, — подчеркнул Андрус Хийепуу. Проще всего проигнорировать такой входящий звонок.

На что еще нужно обратить внимание? Некоторые люди используют в своих мобильных телефонах функцию автоматической отправки текстового сообщения о том, что абонент сейчас не может ответить на звонок. Например: ”Я занят(а), перезвоню Вам через час”. Отправка даже такого шаблонного SMS на номер мошенника может дорого обойтись. Так что прочитав в новостях об очередной волне мошеннических звонков, внимательно смотрите на номер каждого звонящего и отключите автоматическую отправку SMS-ответов.
Как проверить номер?

К сожалению, не существует ни одного абсолютно надежного способа проверки номера звонящего на предмет мошенничества. Если телефон показывает только код государства, то название этой страны можно легко найти по коду онлайн.

”Проще всего ввести код в поисковую строку Google, и человек сразу увидит название соответствующей страны”, — сказал руководитель подразделения частных клиентов Elisa.

Блокирование мошеннических звонков

Мошеннические звонки можно автоматически блокировать, добавляя номера в черный список своего смартфона или используя специальное блокировочное приложение. ”В магазине приложений их можно найти по ключевым словам Blacklist и Call Blocker. Подобные приложения содержат ряд возможностей для блокирования отдельных номеров и целых серий”, — добавил Андрус Хийепуу. ”При желании пользователь может заблокировать и все номера с кодом одного государства. Такие приложения доступны для смартфонов с операционными системами iOS и Android”.

”Специальные приложения — удобный способ блокирования нежелательных номеров. Человек с заблокированного номера просто не дозвонится до пользователя, соответственно исключена и вероятность того, что пользователь случайно перезвонит по неизвестному зарубежному номеру. Разумеется, операторы мобильной связи активно выявляют используемые в мошеннических целях номера. Когда к нам поступает много жалоб на один и тот же номер, мы блокируем его”, — заявил Андрус Хийепуу.

Но нужно понимать: никакой оператор не способен предвидеть совершение мошеннических звонков и номера блокируются только после обнаружения их спамерской активности. Если клиент успел перезвонить или отправить текстовое сообщение на такой номер, то мы имеем дело с реальным расходом — местный оператор обязан востребовать с клиента плату и передать ее зарубежному оператору.

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