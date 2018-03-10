Элина Нечаева: я — самостоятельная женщина и никому не позволю наступать себе на хвост

Сегодня LP и Delfi опубликовали большое интервью с возлюбленным Элины Нечаевой Давидом Пярнаметсом, которое он сам назвал первым и последним интервью эстонской прессе. Об их отношениях поведала и сама певица.

Как ты оцениваешь ту поддержку, которую оказывал тебе твой возлюбленный в последние месяцы?

Поддержка со стороны Давида фантастическая. Если бы его не было рядом со своими советами и заботой, то я бы всего этого не добилась. Голос и песня — это одно, но все, что этому сопутствует, — внимание СМИ, координация, договоренность о съемках, организация концертов — очень сложная деятельность, и Давид взял это на себя. У меня нет отдельного агента или секретаря, всем занимался он. Я могу сконцентрироваться на пении и полностью выкладываться на сцене именно благодаря тому, что он находится рядом и помогает. Мы со всех точек зрения хорошая и слаженная команда.

Но ведь у Давида есть и своя работа. Как он все успевает?

Давид настолько способный и талантливый человек, что ему все по плечу, в том числе своя работа. Он умеет очень хорошо планировать время.

Эта была твоя идея, чтобы он поддерживал тебя в прямом эфире Eesti Laul?

Мы вместе решили, что было бы хорошо, чтобы поддержал близкий человек. Он входит и в команду Евровидения. Давид взял на себя очень много вещей, принося тем самым пользу и государству, поскольку все это делается на добровольных началах. Он занимается всем за счет своего времени и ничего взамен не просит. То, каких договоренностей ему уже удалось достичь, впечатляет.

Почему он все это делает?

Наверное, потому, что любит меня и заботится. Не хочет наблюдать со стороны, как я сгибаюсь под тяжестью этой ноши. Если люди находятся вместе, то поддерживают друг друга, и логично, что, если однажды ему понадобится помощь, то я тоже сделаю все, что от меня зависит.

Это укрепило ваши личные отношения или вы говорите теперь только о работе?

Последние дни мы, действительно, дома очень много говорим о работе. Это укрепило наши отношения, но у нас есть и правило, что с определенного часа мы о делах не говорим и сосредотачиваемся друг на друге.

Ты сразу поняла, что это — ”твой” человек?

Во время первой встречи я была осторожна, но уже на второй поняла, что влюблена по уши.

Чем Давид тебя очаровал?

Чем-то, что невозможно потрогать. Это какая-то духовная связь, которая возникает нечасто. Он фантастический человек, очень одаренный во всех смыслах. Такие люди встречаются в жизни очень редко.

Он поддерживает тебя материально?

Своей профессией, концертами и выступлениями, я зарабатываю сама. Я не могу сказать, что полностью завишу от него. Все-таки я самостоятельная женщина, но он помогает мне, насколько может. У меня есть своя фирма, через которую я и занимаюсь своими делами. К сожалению, все, что я зарабатываю, уходит на сценические костюмы, мастер-классы, педагогов и музыкальное сопровождение. Свои дела я, конечно, пытаюсь вести сама, и это мне удается.

Тем не менее, создается впечатление, что за все платит Давид, а ты наслаждаешься жизнью ”дивы”?

Я — предприимчивая женщина, и Давид показывает мне великолепный пример, как стать еще более предприимчивой. Он помогает мне вести дела так, чтобы я была в состоянии справляться своими силами. Повторюсь: я очень независимая, не позволю никому наступать мне на хвост и в итоге принимаю решения сама: что делать, куда идти и что говорить. Мне нравится слушать советы, комментарии и конструктивную критику и делать из этого выводы. Но на плечах у меня своя голова, а не чья-либо еще.

Давид свел тебя с семьей музыкантов Ярви. Это для тебя новый опыт?

Наши отношения взаимно расширяют наш кругозор, обогащают нас новым опытом и эмоциями. Очень важно, что у меня была возможность встретится с Ярви, пообщаться и даже спеть для них. Это все было очень знаковым. Если бы Давида не было рядом со мной, то не было бы и таких встреч и выступлений.

Какие у тебя отношения с сыновьями Давида?

Его дети великолепны. Я не видела в своей жизни столь хорошо воспитанных детей. Они относятся ко мне очень хорошо. Я очень счастлива, что у него такие дети. Мы вообще очень счастливы вместе.

Интервью с Давидом Пярнаметсом читайте здесь.