Елена Скульская: мы все немного мутанты — мы все в какой-то степени говорим на языке, придуманном Довлатовым

"Довлатов писал о неудачниках. И сам себя считал неудачником. Как мы все. Но он делал это гениально, то есть написал о каждом из нас. А мы все хотим читать именно про себя", — рассказывает в интервью Delfi Елена Скульская, вдохновитель и художественный руководитель Довлатовского марафона, который пройдет в Таллинне 25-27 августа.

Фирменный стиль Сергея Довлатова все знают: коротко, остроумно и — запоминается раз и навсегда. Как бы, на ваш писательский взгляд, он сам сказал о нынешнем фестивале в его честь — в его стиле?

В одном из писем конца семидесятых годов минувшего века Сергей Довлатов мне писал:

”Лиля! Я хоть и большой шутник, но душа у меня сугубо патетическая. Любой дружелюбный жест волнует меня чрезвычайно. Этим я, как правило, и ограничиваюсь.

Спасибо за все. За добрые слова и приглашение. Все помню…

И если жизнь — выявление опытом путей добра и зла, то я к чему-то пришел. Думаю, не к разбитому корыту. Хотя толстею, седею, зубы начисто вываливаются — голубые, розовые, беж…

Наши письма в общем-то лишены содержания. Они — лишь сигнал приязни. Попытка сохранить температуру отношений до будущей встречи”.

Мне кажется, что все мы — участники Дней Довлатова — сохранили эту самую температуру отношений. И этот дружелюбный жест — фестиваль в его честь — мог бы тронуть Сергея Довлатова, тем более, что соберутся, в частности, его друзья. В другом письме сказано: ”Поверьте, Лиля, Вы еще будете мной гордиться. Все к этому идет”.

Все к этому пришло. Есть повод собраться на фестиваль!

В этом году Дни Довлатова по доброй традиции не обойдутся без стихов. Чьи стихи и почему вдохновляли вас на сей раз?

В нашем гала-концерте прозвучат стихи Мандельштама, Пастернака, Цветаевой, которые Сергей Довлатов любил, цитировал, знал наизусть. Как-то он сказал, что все любимые стихи готов прочитать за час, то есть их было немного. Мы из этого немногого выбрали то, что, на наш взгляд, как-то откликнулось в его судьбе.

В рамках Дней Довлатова читать стихи будут не только профессиональные актеры, но и журналисты, и политики. Сложно ли научить политика чувствовать ритм стиха и рифму?

Мне хотелось, чтобы на заключительном гала-концерте весь зал стал участником художественного действия; в творчестве Довлатова есть обманчивая легкость, кажется, что жизни стоит перейти через дорогу, как она уже станет искусством. Так и зрителям кажется, что каждый из них может стать актером (если актеры играют хорошо). И знаете, в какой-то мере это не только обман, но и правда, как ни абсурдно это сейчас прозвучит. Ведь и Довлатов говорил, что гений — бессмертный вариант обычного человека. Высокомерие — враг творчества, особенно творчества театрального. Стихи гениально читают только сами гениальные поэты, актеры редко хорошо читают стихи, они пренебрегают ритмом, музыкой стиха, они хотят обнажить смысл, который для стихов вовсе не важен, во всяком случае, не поддается пересказу.

И вот когда великие стихи читают журналисты, политики, бизнесмены, просто любители поэзии, то понимаешь, что поэзия — изначальная правда языка, а человек инстинктивно тянется к правде. Стихами заражаются, это вопрос не техники, но способности любить и страдать. Политики — Михаил Кылварт, Виктория Ладынская, Эйки Нестор, Иви Ээнмаа на репетициях входили в поэзию достойно, да и стихи, которые им предстояло прочесть, были давно им знакомы.

Елена Скульская и политик Виктория Ладынская на репетиции гала-концерта Дней Довлатова в Русском театре Foto: Madis Veltman

Расскажите, пожалуйста, о визите в Таллинн Катерины Довлатовой и выходе четырехтомника Довлатова.

Катерина Довлатова — знаток творчества отца, она перевела на английский язык его ”Заповедник” и, по откликам специалистов, сделала это прекрасно. Она же (вместе с Еленой Довлатовой) принимала участие в издании нового четырехтомника Сергея Довлатова, который буквально вчера вышел в издательстве ”Азбука-Аттикус”. Генеральный директор издательства Леонид Шкурович и его заместитель Алла Мотина специально прилетают на открытие нашего фестиваля из Москвы.

Из Петербурга приезжают известный художник, оформивший издание — Александр Флоренский и писатель Андрей Арьев — редактор издания, близкий друг Довлатова, первый и лучший в мире довлатовед. Будет и несколько участников последнего тома, где публикуются воспоминания о Довлатове — Александр Генис, прилетающий из Нью-Йорка, и ряд других, будут там и мои воспоминания.

Все мы сначала соберемся на приеме, который устраивает по случаю открытия юбилейного V Международного фестиваля Михаил Кылварт, а затем состоится презентация издания в Союзе писателей — в 18:00 25 августа. Вход в Союз писателей на презентацию четырехтомника, открытие выставки Флоренского и творческий вечер Александра Гениса бесплатный и свободный!

Почему, как вам кажется, Довлатова до сих пор читают и переиздают?

Довлатов писал о неудачниках. И сам себя считал неудачником. Как мы все. Но он делал это гениально, то есть написал о каждом из нас. А мы все хотим читать именно про себя…

Какое из произведений Довлатова ваше любимое?

Как и многие читатели Довлатова, я знаю почти все его вещи почти наизусть, во всяком случае, узнаю любую его строчку. Потому что мы все немного мутанты — мы все в какой-то степени говорим на языке, придуманном Довлатовым.

После фестиваля в Таллинне вы отправитесь на ”День Д” в Петербург. Сильно ли там будет отличаться состав выступающих?

Организатор питерского ”Дня Д” Лев Лурье — один из участников нашего фестиваля. 26-го состоится его творческий вечер в Союзе писателей. Естественно, многие участники перекочуют из Таллинна на фестиваль в Питер. Пока еще живы друзья Довлатова, все фестивали, ему посвященные, в чем-то будут повторяться. Но каждый из городов, которые любил Довлатов, накладывает свой отпечаток на торжества…