Елена Глебова: подрядчик клевещет

Директор таллиннского спортивного центра Tondiraba Елена Глебова отвергает все обвинения бывшего подрядчика, опубликованные в сегодняшнем номере газеты ”Õhtuleht” и подчеркивает, что в защиту своей репутации готова призвать клеветника к ответственности, сообщает Raepress.

”Я признаю, что в моей работе были недостатки и упущения, однако обвинения в коррупции в мой адрес беспочвенны, — отметила Глебова. — В случае, если среди работников спортивного центра и сейчас есть люди, которых можно заподозрить в нарушении закона, то я хочу знать об этом. Однако, насколько известно, полиция не нашла в результатах аудита оснований для начала делопроизводства. По поводу появившейся в ”Õhtuleht” статьи я непременно проконсультируюсь с юристами, чтобы призвать того, кто распространяет ложь и клевету, к ответу”.

Глебова заявила, что подобные обвинения злонамеренны.

”Факт состоит в том, что городская служба внутреннего контроля еще в начале аудита, в июне 2016 года, обратилась в полицию, чтобы выяснить, имелись ли в работе спортивного центра нарушения закона. Также после завершения проверки в январе этого года городская служба внутреннего контроля направила в полицию отчет об аудите, так как были выявлены серьезные недочеты. К сожалению, данных о начале производства у нас нет, — подчеркнула Глебова. — Принимая во внимание, что аудит проводился полтора года назад, на сегодняшний день в сотрудничестве с Таллиннским департаментом по делам молодежи и спорта мы устранили многие из тех проблем, на которые было указано в документе. И мы продолжаем работу, чтобы устранить все недостатки”.